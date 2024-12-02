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12強賽／曾是張奕練投路上貴人 歐力士監督說他仍有日職生存本錢

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
歐力士隊新任監督岸田護。記者余承翰／攝影
歐力士隊新任監督岸田護。記者余承翰／攝影

歐力士隊今天為陳睦衡舉辦加盟記者會，新任監督岸田護也特地來台，而他過去與張奕其實交情頗深，更是張奕練投路上的貴人之一，談到他在世界12強棒球賽的好表現，被問到現在的張奕是否還有在日職生存的空間，他回答：「當然是可以。」

張奕在2017年加入歐力士後，2018年從野手轉任為投手，轉練投手時期的第一個月就因肩膀受傷停擺，曾一度想要放棄，但周遭前輩像是佐藤達也、金子弌大和岸田護等前輩不斷的鼓勵他，張奕曾表示「我經常向前輩們請教，聽他們的建議，或者觀察他們的動作，從中學習。」

岸田護球員生涯14年主要擔任牛棚投手，並在2019年正式引退，也是張奕轉正式球員的那一年，當時感謝多位前輩的指導，並曾表示想要實現「Mamo桑」岸田護引退年時未能幫助球隊的夢想，幫助歐力士奪冠。

岸田護今天為陳睦衡的記者會來台，適逢中華隊剛於12強奪冠，張奕也有關鍵貢獻，也在記者會後被問到這位後輩。

岸田護說：「他在日本學習到的經驗，有好的、也有痛苦的地方，這些經驗塑造現在的他。」被問到是否看好張奕再次挑戰日職，他說要看選手本身的想法與努力；進一步被追問在12強賽看到的張奕是否有在日職生存的本錢，他毫不猶豫回答：「當然是可以的。」

世界棒球12強

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