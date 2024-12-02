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12強賽／陳晨威滿貫砲轟出氣勢 王維中：經過我的調整

聯合報／ 記者蘇志畬／台東即時報導
第31屆原棒協關懷盃，球星王維中到場為小球員加油。記者蘇志畬／攝影
第31屆原棒協關懷盃，球星王維中到場為小球員加油。記者蘇志畬／攝影

中華隊在世界12強棒球賽拿下冠軍，味全龍隊球星王維中也在台灣為夥伴加油，對12強系列賽事印象最深刻的莫過於冠軍戰，但也點名好友陳晨威滿貫砲的重要性，不忘開玩笑說：「那是經過我的調整。」

王維中在台東參與第31屆關懷盃賽事，與小球員們互動，他說：「每一年都差不多，就是跟其他學長一起看比賽、跟球員聊天。」看到這些小將跑步、打擊都會想起自己接觸棒球的時候，「尤其是失誤，那種尷尬，下去怕被教練罵，跟我以前一樣。」

而近期最熱門的話題自然是12強賽，王維中表示，這次中華隊的表現超乎想像，「關鍵時刻打擊都有發揮，投手都能夠壓制，把失分降到最低，守備上也沒什麼失誤跟瑕疵。」

不過聊到好友陳晨威在12強的表現，王維中立刻說：「他滿重要的，第一場又是對韓國，那發滿貫砲打起中華隊的氣勢。」

陳晨威今年在中職也敲出個人單季最多的10轟，從旁觀察為何好友長打浮現？王維中開玩笑說：「那是經過我的調整，所以他的力量越來越大。」至於調整了什麼？王維中說：「機密，我怕太多人來找我。」

至於有沒有感覺到陳晨威女粉變多？王維中說，應該中華隊每個人的球迷都變多，「這是他們應得的，這樣也讓更多人喜歡棒球，說不定明年球季連周二、周三的比賽都爆滿。」

世界棒球12強

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