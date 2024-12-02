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12強賽／林家正拒禮物改收「一張紙」 球迷被暖翻：不愧心靈捕手

聯合新聞網／ 綜合報導
林家正在12強賽擄獲大票粉絲。 聯合報系資料照
林家正在12強賽擄獲大票粉絲。 聯合報系資料照

世界棒球12強賽中擔任關鍵角色的捕手林家正，因其暖心引領投手擄獲大票球迷，粉絲還自稱「家正夫／婦」。由於有不少球迷想送禮物，林家正特別發文希望球迷將買禮物的錢拿去做一事，引發網路熱議，紛紛讚揚是「很棒的方式」。

林家正的臉書管理者在粉專發文，提到最近有球迷私訊想要郵寄小禮物給家正，家正相當感謝球迷，不過他認為與其錦上添花，不如雪中送炭，希望球迷把要買小禮物的錢轉換成對任何正式立案的弱勢、社會福利機構的小額捐款，「請各位球迷把對Lyle的喜愛轉換成對社會上有需要的人的大愛。如果真要寄什麼給Lyle，就把捐款收據拍個照私訊粉絲專頁即可」。

貼文一出，網友紛紛留言「正確無誤，這樣是最好的禮物」、「叫人怎能不愛他～滿滿的正能量」、「感謝家正的愛心」、「怎麼會想到收捐款收據，也太可愛了吧」、「林家正跟管理員伯伯怎麼這麼暖啦！我領薪水馬上捐」、「超級暖男」、「有夠感動的，不愧是心靈捕手」、「可以把這份愛傳遞給小球員，很多少棒球隊資源缺少，還在用舊的護具球棒等」、「理解並支持，但我們還是很希望有見面會」。

世界棒球12強 林家正

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