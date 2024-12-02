聽新聞
0:00 / 0:00
12強賽／大家都在講陳傑憲！他點「1選手」打開氣勢 網狂點頭：中華隊起爆彈
中華隊在世界12強棒球賽中拿下世界冠軍，超強的實力加上不放棄的拚勁讓國人相當振奮、感動，其中拿到4座大獎的「台灣隊長」陳傑憲無疑是不可或缺的大功臣之一，圈了無數粉絲。林智群點名了另一位選手也很帥，他在對上南韓的滿貫砲打開氣勢，「有他的好的開始」。
林智群在臉書發文指出，大家都在講陳傑憲，其實陳晨威也蠻帥的。12強一開始召集不順，名單出來很多人都看衰，不管是球員、教練，開賽前也不敢說自己能拿出多棒的表現。
林智群說，直到第一場對韓國隊，陳晨威的滿貫砲才把球隊的氣勢打開，第一場贏了韓國，選手的信心才爆出來，前面順了，後面一發不可收拾，越打越有信心，每個選手都發揮了100％的實力，「感謝陳晨威！有他的好的開始，才有後面陳傑憲的兩分砲、冠軍戰的三分砲，那個滿貫砲的價值不是只有四分而已」。
不少人也認同回應，「陳晨威的滿貫砲是夢的起點」、「餅總也是提到陳晨威那支滿貫有鼓舞大家，神威」、「而且他還是快腿！不知道對上哪一隊時還想盜本壘！以前的台灣隊根本不敢想」、「中華隊的起爆彈」、「氣勢的展開就在那一擊」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言