12強賽／大家都在講陳傑憲！他點「1選手」打開氣勢 網狂點頭：中華隊起爆彈

中華隊在世界12強棒球賽中拿下世界冠軍，超強的實力加上不放棄的拚勁讓國人相當振奮、感動，其中拿到4座大獎的「台灣隊長」陳傑憲無疑是不可或缺的大功臣之一，圈了無數粉絲。林智群點名了另一位選手也很帥，他在對上南韓的滿貫砲打開氣勢，「有他的好的開始」。

林智群在臉書發文指出，大家都在講陳傑憲，其實陳晨威也蠻帥的。12強一開始召集不順，名單出來很多人都看衰，不管是球員、教練，開賽前也不敢說自己能拿出多棒的表現。

陳晨威對韓國之戰的滿貫砲為中華隊打出氣勢，讓中華隊有一個極好的開局，也贏得這場關鍵的比賽。 聯合報系資料照片

林智群說，直到第一場對韓國隊，陳晨威的滿貫砲才把球隊的氣勢打開，第一場贏了韓國，選手的信心才爆出來，前面順了，後面一發不可收拾，越打越有信心，每個選手都發揮了100％的實力，「感謝陳晨威！有他的好的開始，才有後面陳傑憲的兩分砲、冠軍戰的三分砲，那個滿貫砲的價值不是只有四分而已」。

不少人也認同回應，「陳晨威的滿貫砲是夢的起點」、「餅總也是提到陳晨威那支滿貫有鼓舞大家，神威」、「而且他還是快腿！不知道對上哪一隊時還想盜本壘！以前的台灣隊根本不敢想」、「中華隊的起爆彈」、「氣勢的展開就在那一擊」。

陳傑憲。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

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