12強賽／鬆口有意願旅外闖看看 陳傑憲：不是人人都有這機會

在世界12強棒球賽中，中華隊以4：0完封日本隊奪冠，創下隊史最佳表現，隊長陳傑憲更是勇奪大會MVP、打擊王、最佳外野手及最佳防守球員四項殊榮，成為本屆賽事最耀眼的明星。

特別是在冠軍戰中，陳傑憲轟出關鍵三分全壘打，讓中華隊吃下定心丸，奠定勝利基礎。本屆賽事，陳傑憲打擊率高達6成25，長打率突破9成，累積15支安打、6分打點、2次全壘打及6次保送，展現攻守兼備的頂級實力，更發揮出無與倫比的領導能力。如此精彩表現甚至讓MLB記者摩洛西（John Morosi）讚不絕口，認為他具備挑戰大聯盟的實力。

對於是否考慮旅外發展的問題，現年30歲的陳傑憲一向保持低調。然而，近日他在接受《TVBS》節目《看板人物》專訪時首次鬆口表示：「運動員的黃金時期比較短，目前我已經30歲了。每個選手都希望能被國外球團看到。如果外國球隊認為我的實力足以立足，並前來洽談旅外的可能性，這種機會不是每個人都有的，我會想要把握，去闖闖看，即使結果不如預期，也不後悔。」

12強賽後，陳傑憲的經紀公司也證實，美日職棒球團都對他表達濃厚興趣，但礙於中華職棒旅外球員條款的規定，今年無法成行。根據規定，選手需於總冠軍賽結束後10個工作日內提出書面申請，否則無法行使旅外權利。

休賽季已經送走本土強投古林睿煬的統一獅隊，顯然也不希望再度失去陣中的招牌球星，領隊蘇泰安亦表示：「球團立場很明確，希望能與他簽下長約，讓他成為終生統一人。」

另一方面，陳傑憲在2025年賽季結束後，將以31歲的年紀成為自由球員，年齡和家庭因素可能也是他旅外需考量的重點之一。

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