12強賽／洪紫峯領軍 排解壓力向下扎根

第31屆關懷盃與國家運動科學中心合作，洪紫峰（右三）與運動心理師一起協助球員。圖／洪紫峰提供 運動心理師不僅成為中華隊奪得世界十二強棒球賽的幕後功臣，在現今中華職棒也成為顯學，協助職業球員度過比賽時遇到的迷惘、壓力，基層棒球也開始接受到這股潮流。

中華隊自去年世界棒球經典賽開始配置運動心理師，當時就由洪紫峯擔綱此任，他也長期與中信兄弟隊合作，為選手熬煮「心靈雞湯」外，也成為與教練的溝通橋梁，比賽時也能即時排解球員壓力。

洪紫峯在今年開始到國家運動科學中心任職，開啟台東運動心理的駐點計畫，目前已與紅葉國小、卑南國中開始合作，明年可能加入泰源國中，希望先提供東部基層球隊這項資源，並將成功的模式延伸到其他縣市。

今年原棒協舉辦的關懷盃也首度與洪紫峯的團隊合作，安排運動心理諮詢教室，讓小球員透過體驗，了解運動心理的重要性。

洪紫峯表示，小球員的心情也跟大人一樣需要被理解，透過分享職棒球星的心路歷程，讓他們知道「有情緒是很正常的事情」。

運動心理有需要這麼早就接觸嗎？洪紫峯指出，自己二○一一年在平鎮高中實習，接觸到高宇杰等同屆球員，後續到職棒也觀察到，這批球員因為提前接觸，更能夠吸收運動心理、肌力、營養等概念。

另一方面是台灣棒球的特殊性，洪紫峯不諱言，目前基層棒球不少仍以贏球為導向，球員從小就面對競技壓力，「教他們怎麼排解壓力、如何看待自己，這都需要對心理課題更完整的照顧。」

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