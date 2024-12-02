12強賽／幫球員轉念 運動心理助奪冠

世界十二強棒球賽中華隊守護神吳俊偉跟球說「我也相信你」的一句話，賽後由他自己揭露，背後有著科學幫助。運動心理師洪紫峯說，這是讓球員能夠轉念、專注當下，由「恰恰」彭政閔過去的談話中獲得啟發。

中華隊在十二強預賽二比一驚險擊敗多明尼加隊時，投出再見三振的吳俊偉，透過跟自己、手中的球喊話，守住危機。

賽後他透露，這是母隊中信兄弟隊的心理師洪紫峯傳授的方式，不少入選中華隊的兄弟球員也都談及洪紫峯在母隊時的協助。

洪紫峯近日在台東協助關懷盃展開運動心理教室，談到這個故事，洪紫峯表示，台灣大賽第一戰賽前，看到吳俊偉走過來、神情緊張，「就像十二強（陳）傑憲說的，小黑臉很白」，於是洪紫峯要吳俊偉試著跟手中的球對話。

「球的材料有牛皮、羊毛、木頭，都曾經是生命。」洪紫峯說：「傳遞這樣的信念到球上面，看起來有些靈性，但科學角度就是讓他分心，不再去想負面的事情，而是專注在當下要達成的目標。」

會有跟球對話的開導，洪紫峯表示，那是過去跟彭政閔聊天時得知，恰哥也會對著手套、球棒等球具說話，「告訴他們，我想要成功、幫助球隊，你也挺我一下。」

而台灣大賽後隨著吳俊偉進入中華隊，洪紫峯也理解他來自涼山部落，深知自己的表現會影響部落的年輕人，看到他跟著中華隊拿下冠軍，「開心的心情一定很濃厚，因為他不只是為了自己，也是部落的希望。」

這次中華隊能奪冠，除了場上教練、球員們的奮鬥，後勤團隊也功不可沒，國立體育大學教授彭涵妮作為運動心理師，協助球員度過國際賽壓力，另外營養師、情蒐團隊、防護員、訓練員、行政團隊都缺一不可。

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