聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／幫球員轉念 運動心理助奪冠

聯合報／ 記者蘇志畬／台東報導
原棒協關懷盃賽事與國家運動科學中心合作，引進運動心理師協助球員，包含舉辦讀書會。圖／洪紫峯提供
原棒協關懷盃賽事與國家運動科學中心合作，引進運動心理師協助球員，包含舉辦讀書會。圖／洪紫峯提供

世界十二強棒球賽中華隊守護神吳俊偉跟球說「我也相信你」的一句話，賽後由他自己揭露，背後有著科學幫助。運動心理師洪紫峯說，這是讓球員能夠轉念、專注當下，由「恰恰」彭政閔過去的談話中獲得啟發。

中華隊在十二強預賽二比一驚險擊敗多明尼加隊時，投出再見三振的吳俊偉，透過跟自己、手中的球喊話，守住危機。

賽後他透露，這是母隊中信兄弟隊的心理師洪紫峯傳授的方式，不少入選中華隊的兄弟球員也都談及洪紫峯在母隊時的協助。

洪紫峯近日在台東協助關懷盃展開運動心理教室，談到這個故事，洪紫峯表示，台灣大賽第一戰賽前，看到吳俊偉走過來、神情緊張，「就像十二強（陳）傑憲說的，小黑臉很白」，於是洪紫峯要吳俊偉試著跟手中的球對話。

「球的材料有牛皮、羊毛、木頭，都曾經是生命。」洪紫峯說：「傳遞這樣的信念到球上面，看起來有些靈性，但科學角度就是讓他分心，不再去想負面的事情，而是專注在當下要達成的目標。」

會有跟球對話的開導，洪紫峯表示，那是過去跟彭政閔聊天時得知，恰哥也會對著手套、球棒等球具說話，「告訴他們，我想要成功、幫助球隊，你也挺我一下。」

而台灣大賽後隨著吳俊偉進入中華隊，洪紫峯也理解他來自涼山部落，深知自己的表現會影響部落的年輕人，看到他跟著中華隊拿下冠軍，「開心的心情一定很濃厚，因為他不只是為了自己，也是部落的希望。」

這次中華隊能奪冠，除了場上教練、球員們的奮鬥，後勤團隊也功不可沒，國立體育大學教授彭涵妮作為運動心理師，協助球員度過國際賽壓力，另外營養師、情蒐團隊、防護員、訓練員、行政團隊都缺一不可。

世界棒球12強 吳俊偉 彭政閔 關懷盃

延伸閱讀

12強賽／吳俊偉跟球對話傳承恰哥意念 洪紫峯透露背負部落希望

12強賽／返台班機王建民、彭政閔搭經濟艙讓球員坐商務艙 乘客直擊超感動

12強賽／屏東子弟「救援王」吳俊偉 母親：很驕傲

12強賽／中華隊晉級4強 守護神吳俊偉哽咽：不看好的人能回來看我們嗎？

相關新聞

12強賽／幫球員轉念 運動心理助奪冠

世界十二強棒球賽中華隊守護神吳俊偉跟球說「我也相信你」的一句話，賽後由他自己揭露，背後有著科學幫助。運動心理師洪紫峯說，...

12強賽／洪紫峯領軍 排解壓力向下扎根

運動心理師不僅成為中華隊奪得世界十二強棒球賽的幕後功臣，在現今中華職棒也成為顯學，協助職業球員度過比賽時遇到的迷惘、壓力...

12強賽／林岱安捕手觀點看中華隊 投手變身在一關鍵

世界12強棒球賽中華隊拿下冠軍，投手群的優異成績最讓人吃驚，團隊防禦率2.57，是四強球隊中最佳，預賽5戰1.80則是1...

12強賽／中華隊奪冠不是僥倖 巨人二軍監督點出兩項交流有價值

中華隊7天前在東京巨蛋登頂世界12強棒球賽之巔，日本TBS節目「Sunday Morning」今天在節目中回顧12強賽事...

12強賽／中華隊換投很合理 上原浩治：不懂為何要懲罰

中華隊稱霸世界12強棒球賽，在冠軍賽打敗前8場維持不敗之身的日本隊，其中換投風波引發日本媒體連日批判，具有大聯盟資歷的名...

12強賽／7-11都在放尚勇 蘇智傑盼「傑憲熱」延續到賽季

中華隊在世界12強棒球賽拿下冠軍，陳傑憲、潘傑楷回到家門時，統一獅隊隊友蘇智傑、吳桀睿拉著紅布條迎接給驚喜，蘇智傑雖然未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。