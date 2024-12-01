12強賽／林岱安捕手觀點看中華隊 投手變身在一關鍵

世界12強棒球賽中華隊拿下冠軍，投手群的優異成績最讓人吃驚，團隊防禦率2.57，是四強球隊中最佳，預賽5戰1.80則是12隊最低，統一獅隊捕手林岱安指出一大不同，「中華隊投手都很主動攻擊好球帶。」

今年拿下冠軍的中華隊陣中有不少獅隊隊友，林岱安在家關注球賽，對於陳傑憲的爆發性表現並不意外，「投手群比較意外，面對其他國家還是能夠壓制。」

今天在原棒協關懷盃場邊現身受訪，林岱安也好奇「餅總」林岳平是不是真的因為「運氣正順」在比賽婉拒訪問，「也能理解，多多少少會有這樣的感覺。」

而林岱安最有印象的不是擊敗日本隊封王，而是開幕戰擊敗南韓隊，「因為是第一場，最關鍵的時候，氣勢有打出來，原本的壓力就不一樣了，第一場更有不想輸的感覺。」這點與原棒協理事長、富邦悍將隊王勝偉日前受訪時的觀點不謀而合。

從捕手角度觀戰，林岱安指出，跟中職例行賽不同的是投手都很主動進攻，「例行賽因為打者熟悉，會投比較邊角，這次看（戴）培峰、（林）家正都會往中間配球，當然守備也有差，大家表現都很好。」

這股奪冠熱潮，讓中華隊國手們活動接不完，連林岱安也被朋友問「有沒有林昱珉簽名球？」林岱安認為這是可想見的場景，企業需要知名度，球員們也剛好可以推廣棒球。

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