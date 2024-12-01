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12強賽／7-11都在放尚勇 蘇智傑盼「傑憲熱」延續到賽季

聯合報／ 記者蘇志畬／台東即時報導
第31屆原棒協關懷盃，統一獅隊球星蘇智傑在場邊為小球員加油。記者蘇志畬／攝影
第31屆原棒協關懷盃，統一獅隊球星蘇智傑在場邊為小球員加油。記者蘇志畬／攝影

中華隊在世界12強棒球賽拿下冠軍，陳傑憲、潘傑楷回到家門時，統一獅隊隊友蘇智傑、吳桀睿拉著紅布條迎接給驚喜，蘇智傑雖然未能參戰但也感受到12強濃烈熱度，「7-ELEVEn都在放『尚勇』」。

蘇智傑今天在關懷盃賽事場邊現身，身為原棒協成員的他這幾天都到場為小球員加油，也聽見從「統一尚勇」變成的「台灣尚勇」成為場邊最夯應援曲，蘇智傑笑說：「因為很簡單又琅琅上口，12強大家都有看，7-ELEVEn也都在放啊。」

談到拉紅布條歡迎隊友，蘇智傑透露那是吳桀睿的點子，「恭喜他們回來，因為奪冠真的很不容易，要背負著台灣希望，他們很辛苦，也很爭氣，替他們開心。」

只不過一件傳遞喜悅的舉動，在影片放上社群後，反而開始討論陳傑憲、潘傑楷的住處位置，蘇智傑表示，這不是自己的初衷，也擔心影響兩人的隱私，所以只好刪除，「傑憲現在關注度真的很高，一舉一動都會被注意。」

讓蘇智傑又好氣又好笑的是，看到球迷質疑「陳傑憲怎麼會出現在7-ELEVEn宣傳品上？」不了解他的母隊就是統一獅，代表是新出現的球迷，蘇智傑也說：「也希望這股熱潮延續啦，明年大家多多進場來看統一獅隊的比賽。」

世界棒球12強

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