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12強賽／中華隊奪冠不是僥倖 巨人二軍監督點出兩項交流有價值

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
讀賣巨人二軍監督桑田真澄直言，中華隊的奪冠並非僥倖。報系資料照
讀賣巨人二軍監督桑田真澄直言，中華隊的奪冠並非僥倖。報系資料照

中華隊7天前在東京巨蛋登頂世界12強棒球賽之巔，日本TBS節目「Sunday Morning」今天在節目中回顧12強賽事，讀賣巨人二軍監督桑田真澄直言，中華隊的奪冠並非僥倖，這幾年送教練到日職進修，以及冬季聯盟的舉辦，都是台灣棒球向上成長的關鍵。

中華隊在本屆12強賽展現向日本靠近的實力，單屆賽會三度過招，最終在冠軍賽翻閱高牆，以4：0完封日本隊奪冠。

桑田真澄在節目中表示，日本武士在這次比賽表現很好，但中華隊的勝出並非只是偶然，「台灣會送教練到日本進修，他們也從2010年（實為2012年）開始舉辦教育聯盟（亞洲冬季棒球聯盟），這個比賽目前也還在持續舉辦中。」

「這次冠軍正是台灣棒球水準提升的成果，非常地有價值。」桑田表示，國際化是棒球的重要課題，「從這個角度來看，這次台灣的勝利是相當有意義的。」

世界棒球12強

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