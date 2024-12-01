12強賽／中華隊換投很合理 上原浩治：不懂為何要懲罰

中華隊稱霸世界12強棒球賽，在冠軍賽打敗前8場維持不敗之身的日本隊，其中換投風波引發日本媒體連日批判，具有大聯盟資歷的名投上原浩治今天在TBS節目上聊到這件事，則是直言中華隊的調度是合理的事，不解為何換投需要懲罰。

上原浩治今天出演TBS節目，首先向中華隊表達了恭喜，看到了中華隊在奪冠後釋放的淚水，他說：「看得出來他們真的全心全意投入在其中。」

中華隊在複賽前兩戰取得1勝1敗，最後一戰對日本隊原本預告由林昱珉先發，但隨著午場美國隊擊敗委內瑞拉隊後，確定中華隊提前晉級冠軍賽，臨陣改成陳柏清先發，接受大會罰款2000美元，遭受日本媒體群起批評，上原浩治也聊到這件事，但他直言：「其實我不太懂懲罰的意義。」

上原浩治表示，他對於為何不能換投有所疑問，「台灣在還沒確定晉級的前一天推派先發投手，所以當然會推出王牌，確保可以搶下冠軍賽資格，但現在已經確定晉級了，希望把王牌保留在決賽，這是很合理的事，我不太理解這項規定。」

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