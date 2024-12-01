快訊

她盼癌末母能休養「奔波欲租房」 房東曝苦衷：我還要賣人

冷血男疑似虐待親生兒罪嫌重大 檢方羈押禁見獲准

烏克蘭驚爆20萬逃兵！有部隊全員「人間蒸發」外媒曝防線慘況

聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／中華隊換投很合理 上原浩治：不懂為何要懲罰

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
12強賽複賽最後一場對戰日本，更換先發投手陳柏清，中華隊因此受罰。報系資料照
12強賽複賽最後一場對戰日本，更換先發投手陳柏清，中華隊因此受罰。報系資料照

中華隊稱霸世界12強棒球賽，在冠軍賽打敗前8場維持不敗之身的日本隊，其中換投風波引發日本媒體連日批判，具有大聯盟資歷的名投上原浩治今天在TBS節目上聊到這件事，則是直言中華隊的調度是合理的事，不解為何換投需要懲罰。

上原浩治今天出演TBS節目，首先向中華隊表達了恭喜，看到了中華隊在奪冠後釋放的淚水，他說：「看得出來他們真的全心全意投入在其中。」

中華隊在複賽前兩戰取得1勝1敗，最後一戰對日本隊原本預告由林昱珉先發，但隨著午場美國隊擊敗委內瑞拉隊後，確定中華隊提前晉級冠軍賽，臨陣改成陳柏清先發，接受大會罰款2000美元，遭受日本媒體群起批評，上原浩治也聊到這件事，但他直言：「其實我不太懂懲罰的意義。」

上原浩治表示，他對於為何不能換投有所疑問，「台灣在還沒確定晉級的前一天推派先發投手，所以當然會推出王牌，確保可以搶下冠軍賽資格，但現在已經確定晉級了，希望把王牌保留在決賽，這是很合理的事，我不太理解這項規定。」

世界棒球12強

延伸閱讀

MiLB／外媒評林昱珉12強之旅「錦上添花」 他的野心會想明年上大聯盟

亞洲少棒賽／MVP黃力垣2度碰南韓有策略 欣賞左投林昱珉

利特真的愛逮丸！大讚林昱珉 驚爆羅志祥失約了

12強賽／太優秀！林昱珉高中「滿分考卷」曝光 師讚做事認真

相關新聞

12強賽／贏日本就是爽！林智勝看冠軍戰內心激動：真的不簡單

中華隊在世界12強棒球賽拿下冠軍，曾經的中華英雄林智勝、陳鏞基、胡金龍一起從頭看到尾， 雖顧及旁邊還有其他人在，只能內心...

12強賽／中華隊換投很合理 上原浩治：不懂為何要懲罰

中華隊稱霸世界12強棒球賽，在冠軍賽打敗前8場維持不敗之身的日本隊，其中換投風波引發日本媒體連日批判，具有大聯盟資歷的名...

12強賽／吳俊偉跟球對話傳承恰哥意念 洪紫峯透露背負部落希望

世界12強中華隊守護神吳俊偉跟球說「我也相信你」，這一幕在賽後由他自己揭露，背後是科學幫助，運動心理師洪紫峯指出，這是讓...

全台掀巨蛋熱 草總：好的場地才能吸引觀眾與國際交流

中華隊在12強奪冠軍，棒球熱再度引發全台掀起巨蛋熱。中職昔日四大強投、「草總」謝長亨直言，室內棒球場不僅能排除天氣風險，...

世界棒球12強賽話題不斷！網友熱議10大焦點一次看

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近兩個月內「世界棒球12強賽」話題的網路聲量表現，帶您了解賽事過程中討論度最高的10大話題焦點。

12強賽／棒球英雄 張政禹回鄉掀旋風

中華隊在世界棒球十二強賽奪冠，內野手張政禹昨回屏東車城海口老家，跟阿嬤張錦妹分享奪冠喜悅。他提到小時候練球常不慎打破鄰居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。