12強賽／吳俊偉跟球對話傳承恰哥意念 洪紫峯透露背負部落希望

世界12強中華隊守護神吳俊偉跟球說「我也相信你」，這一幕在賽後由他自己揭露，背後是科學幫助，運動心理師洪紫峯指出，這是讓球員能夠轉念、專注當下，由「恰恰」彭政閔當年的談話中獲得啟發。

在世界12強棒球賽以2：1驚險擊敗多明尼加隊，吳俊偉成功拆除自己堆積上的兩個壘包，用再見三振守住勝利，過程中吳俊偉不僅跟自己喊話，還跟手中的球喊話，賽後透露這是母隊中信兄弟的心理師洪紫峯傳授的方式。

洪紫峯近期在台東協助關懷盃展開運動心理教室，談到這個故事，洪紫峯表示，這是在台灣大賽第一戰賽前，看到吳俊偉走過來，「就像12強（陳）傑憲說的，小黑臉很白。」

於是洪紫峯要吳俊偉試著跟手中的球對話，「球的材料有牛皮、羊毛、木頭，都曾經是生命，傳遞這樣的信念到球上面，看起來有些靈性，但科學角度就是讓他分心，不再去想負面的事情，而是專注在當下要達成的目標。」

會有跟球對話的開導，洪紫峯表示，那是過去跟彭政閔聊天時得知，恰哥也會對著手套、球棒等球具說話，傳達意念給這些曾經有生命的東西，「告訴他們，我想要成功、幫助球隊，你也挺我一下。」

而台灣大賽後隨著吳俊偉進入中華隊，洪紫峯也知道他所背負的期待，「他跟拳擊國手賴主恩都來自涼山部落，跟部落有很深感情，雖然小黑入選時還是很沈穩，但看到他跟中華隊奪冠，那個開心的心情一定很濃，因為他不只是為了自己，也是部落的希望，知道自己的表現會影響部落的年輕人。」

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