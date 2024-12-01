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12強賽／林智勝：別只當一日球迷

聯合報／ 記者蘇志畬／台東報導
林智勝。本報資料照片
林智勝。本報資料照片

中華隊在今年世界十二強棒球賽拿下歷史留名的冠軍金盃，這股熱潮不斷延燒，但明年中華職棒票房是否能延續熱度，將看出棒球是「贏球」還是「國球」的指標，球星林智勝也呼籲：「不要只當一日中華隊球迷。」

奪冠後的中華隊熱度很高，但球界人士也都擔心是否只是片刻光景，對棒球的關注要能夠延續一年甚至好多年，才是台灣棒球能否持續成長的關鍵。

林智勝呼籲球迷，要到場支持，不要只當一日球迷，這次很多中職球員在中華隊，代表我們職棒跟國外職棒落差沒有很多。

世界棒球12強

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