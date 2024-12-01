12強賽／棒球英雄 張政禹回鄉掀旋風

中華隊在世界棒球十二強賽奪冠，內野手張政禹昨回屏東車城海口老家，跟阿嬤張錦妹分享奪冠喜悅。他提到小時候練球常不慎打破鄰居家玻璃，「感謝大家包容，沒有怪我」。

教練林岳平、高志綱及選手潘傑楷、邱智呈昨天則是現身台南棒球歷史展，吸引上千球迷排隊睹風采，台南市長黃偉哲宣布後天辦棒球英雄遊行，隊長陳傑憲、林安可等人將現身。

張政禹幼時住在車城，國小為了打棒球離開家鄉，假日會回老家看阿嬤。這次奪冠後，他最想回鄉與阿嬤分享，一回到老家馬上跟阿嬤張錦妹緊緊擁抱，阿嬤哭紅了眼眶，他輕拍著阿嬤安慰。

張政禹感謝阿嬤、爸媽及天上的阿公栽培，才有現在的成就。他分享奪冠瞬間，因最後是猝不及防的雙殺，當下只覺得「是真的嗎？還是在作夢？」跟隊友相互「打臉」後才確定拿到世界冠軍，非常開心。他也鼓勵出身高屏地區的小選手，只要努力累積實力，南部孩子絕對不輸給其他地方的選手。

張政禹的老家貼滿了「台灣之光」、「球藝超群」、「為國爭光」等紅榜，鄉公所也安排車隊遊行，上午十點半從老家到車城福安宮，一路上不少民眾熱情揮手歡迎，福安宮廣場前擠滿球迷、遊客，搶著跟他擊掌、握手、簽名，最後在老家辦桌請友，分享奪冠喜悅。

台南棒球歷史展昨天在台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場登場，中華隊教練林岳平、高志綱及選手潘傑楷、邱智呈現身，吸引上千球迷在烈日下排隊，一睹棒球英雄風采。

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