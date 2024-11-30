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12強賽／林智勝看台灣奪冠很感動 盼國人對棒球有信心

中央社／ 台東30日電
前原棒協理事長林智勝（右2）已將重擔交棒給現任理事長王勝偉，他30日在台東受訪表示，希望大家可以更熟悉原棒協與關懷盃。圖為林智勝與棒球好手陽耀勳（左）、張志豪（左2）及陳鏞基（右）在關懷盃場邊開心合影。圖中央社提供
前原棒協理事長林智勝（右2）已將重擔交棒給現任理事長王勝偉，他30日在台東受訪表示，希望大家可以更熟悉原棒協與關懷盃。圖為林智勝與棒球好手陽耀勳（左）、張志豪（左2）及陳鏞基（右）在關懷盃場邊開心合影。圖中央社提供

世界12強棒球賽中華隊成為世界第一，曾幫台灣創造無數榮耀的林智勝直呼，「心裡有釋放的感覺，很感動。」他強調，這次很多中職球員，「希望國人對我們棒球有更多信心。」

「大師兄」林智勝過往參加許多次國際賽，曾在2006年杜哈亞運金牌戰時，從日本隊手中敲出再見安打，幫助台灣棒球首度在亞運奪冠；也打過2015年第1屆世界12強棒球賽，曾對古巴轟出致勝3分砲，至今仍讓球迷印象深刻。

這次12強冠軍戰，林智勝、陳鏞基與胡金龍一起緊守電視，林智勝今天表示，「很緊張，看球的比打球的緊張，從第1局看到結束，心裡有釋放的感覺，終於做到我們以前做不到的事情，滿感動的。」

不過因為當時是在餐廳觀看冠軍戰，林智勝笑說：「只有在內心喊聲，因為很多球迷在看，我們就互相擊掌這樣。」林智勝也開玩笑說：「可能是因為我們沒有打，才有機會冠軍。」

談到擊敗日本奪下冠軍，林智勝直呼，「很爽！要贏日本不簡單，32年了。」林智勝指出，可能基層棒球有機會可以擊退日本，但到了成棒階段要贏真的不容易，「所以當下就是覺得很爽。」

林智勝提到，這也代表台灣棒球有在持續進步，「但只是開端、不會是結束，藉由這次12強，希望讓國人對我們棒球有更多信心，真的要到場支持。」林智勝強調，這次國手有很多中職球員，「代表我們中華職棒跟國外職棒落差沒有很多。」

身為原棒協前理事長，林智勝在今年交棒給新任理事長王勝偉，他笑說：「輕鬆了，每個理事長願景不一樣，勝偉是希望讓大家更熟悉原棒協，關懷盃已經成為原棒協一個品牌，希望讓大家更認識我們。」

世界棒球12強

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