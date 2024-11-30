12強賽／台灣勇奪世界12強冠軍 陳鏞基：做到以前沒做到的事

世界12強棒球賽台灣隊這次英勇奪冠，以前國際賽事無役不與的陳鏞基今天感性地說：「他們做到以前我們沒做到的事。」陳鏞基也回憶當時2006年一句「代表台灣隊」的心情。

世界12強台灣隊國手潘傑楷在這次東京複賽的記者會上，身穿Taiwan字樣的帽T，且因為證件稍微遮住Taiwan字樣，後來潘傑楷乾脆將證件拿掉，還用手勢特別強調胸前的Taiwan，並在自我介紹時說：「大家好，我是來自台灣的潘選手。」

之前潘傑楷受訪時曾說，自己是因為學長陳鏞基在2006年經典賽的一句「很高興能代表台灣隊來比賽」受到啟發，當時是在賽後英雄訪問的場合，翻譯的原話為「台北隊的選手」，而陳鏞基則回應自己是代表台灣隊。

陳鏞基今天出席原棒協關懷盃比賽時被問到此事，他回憶，「我只是當時聽到覺得怪怪的，很自然就講出來（台灣隊），沒有太多想法。」陳鏞基也提到，潘傑楷身為台灣隊的球員，「他應該為自己感到驕傲，我們也為他們驕傲。」

陳鏞基（後左3）、陽耀勳（前中）出席關懷盃。圖中央社提供

陳鏞基透露，這次12強冠軍戰是跟林智勝、胡金龍一起在餐廳看比賽，「我們都很有感觸，他們做到以前我們沒做到的事，台灣棒球能有這樣的成就，不只是他們，後勤、默默付出的人貢獻很大，最主要是台灣球迷給的力量非常大。」

以前台灣隊由陳鏞基、胡金龍組成中線「金鏞連線」，談到這次二、游新生代好手江坤宇、岳東華、李凱威，陳鏞基認為，「有在看中職就知道他們是中職最頂尖的選手，這是他們的正常發揮，因為他們都是金手套等級的選手，不會懷疑他們實力。」

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