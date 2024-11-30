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12強賽／吉力吉撈首例原名登錄國際賽 中職第一人陳鏞基很驕傲

聯合報／ 記者蘇志畬／台東即時報導
吉力吉撈．鞏冠以原住民姓名在國際賽場上亮相。特派記者許正宏／攝影
吉力吉撈．鞏冠以原住民姓名在國際賽場上亮相。特派記者許正宏／攝影

吉力吉撈．鞏冠（Giljegiljaw Kungkuan）讓原住民姓名在國際賽場上亮相，也吸引很多討論，陳鏞基（Mayaw Ciru）作為中職第一人也很樂見，期待有更多原住民選手在國際賽發光發熱。

2011年，獅隊向聯盟繳交球員登錄名單，阿美族的陳鏞基成為史上首位同步以原住民名字登錄的球員，保留漢名外，還登錄其原名「Mayaw Ciru」，成為中職第一人，也呼應當時在美職的朱立人將登錄名改為「Giljegiljaw Kungkuan」之舉。

朱立人也就是今年在12強引發話題的吉力吉撈．鞏冠，陳鏞基認為原住民的名字引發討論是好事，「身為原住民選手，為自己感到驕傲，沒有不對。」陳鏞基也稱讚吉力吉撈很有原住民勇士的精神，「個性就是非常樂觀，上了場什麼都不怕。」

陳鏞基(中)、陽耀勳現身關懷盃。記者蘇志畬／攝影
陳鏞基(中)、陽耀勳現身關懷盃。記者蘇志畬／攝影

吉力吉撈．鞏冠在12強的正名運動，林智勝（Ngayaw Ake'）也先開玩笑說：「讓國際知道他名字有多難念。」隨後正經解釋，「讓外界從不了解到正名，也是增加印象，原住民在運動層面有很多人才，這也是原棒協在推廣的，讓大家認識我們。」

吉力吉撈．鞏冠成為以原名登錄國家隊的第一人，陳鏞基也期待未來看到更多原住民以這樣的方式亮相，「身為原住民能在國際賽場上發光發熱，是身為原住民運動員希望能看到的。」

世界棒球12強

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