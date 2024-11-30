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12強賽／潘傑楷「來自台灣」致敬 陳鏞基：我們為他們感到驕傲

聯合報／ 記者蘇志畬／台東即時報導
第31屆原棒協關懷盃，陳鏞基、陽耀勳現身場邊，小球員搶著合照。記者蘇志畬／攝影
第31屆原棒協關懷盃，陳鏞基、陽耀勳現身場邊，小球員搶著合照。記者蘇志畬／攝影

中華隊在世界12強棒球賽代表台灣拿下冠軍，潘傑楷賽後受訪稱自己是「來自台灣的潘選手」，向陳鏞基致敬，陳鏞基今天談及此事說：「他身為台灣隊球員，應該會為自己感到驕傲，我們也為他們感到驕傲。」

2006年經典賽，陳鏞基賽後因為表現優異獲得當地媒體訪問，但翻譯時翻成代表「台北隊」，陳鏞基回答時立刻修正為「我代表台灣隊」，這樣的表現也受到台灣球迷讚賞，

潘傑楷這次12強賽後記者會特別主動穿上「Team Taiwan」的帽T，也自我介紹是來自台灣的球員，就是來自陳鏞基的啟發，陳鏞基今天談到此事回憶當年，「那時候只是聽到覺得怪怪的，沒有太多想法，後來想說是他講得讓我覺得怪怪的。」

陳鏞基跟林智勝、胡金龍一起看12強冠軍賽，陳鏞基說：「我們都很有感觸，他們做到以前沒做到的事，台灣棒球能有這樣的成就，當然不只是他們，後勤還有一些背後默默付出的人，貢獻也都很大，台灣球迷給的力量也非常大。」

陳鏞基、胡金龍過去是中華隊的黃金二游，今年江坤宇、岳東華、李凱威也在這兩個位置表現亮眼，陳鏞基不感到意外，「有在看中職都知道，他們是最頂尖的選手，金手套等級的球員，不會有什麼問題，這只是他們的正常發揮。」

讓陳鏞基意外的是，這次中華隊10發全壘打由9個人敲出，陳鏞基說：「或許就跟他們說的一樣，要歸功情蒐，針對對方投手的策略，把自己優點放大、針對熱區攻擊，結果呈現就是大家看到的。」

世界棒球12強

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