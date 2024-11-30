12強賽／贏日本就是爽！林智勝看冠軍戰內心激動：真的不簡單

中華隊在世界12強棒球賽拿下冠軍，曾經的中華英雄林智勝、陳鏞基、胡金龍一起從頭看到尾， 雖顧及旁邊還有其他人在，只能內心大聲尖叫，林智勝談到心情說得很直白：「贏日本就爽啊。」

過去都是在場上披著中華隊戰袍，在台東參加關懷盃的林智勝分享觀看冠軍戰心得，「看球的比打球的緊張，我們從第1局看到結束，心裡有釋放的感覺，他們終於做到我們以前做不到的事情，滿感動的。」

「沒有我們打所以才有機會打冠軍。」林智勝邊笑邊說這句玩笑話，但也藏著過去中華隊在國際三大賽對日本9連敗的陰影，林智勝表示：「要贏日本不簡單，32年了，雖然國小、國中、U23可能贏，但要在成棒贏真的不簡單，所以當下就是覺得很爽。」

從雖敗猶榮到台灣英雄，林智勝認為，在12強奪冠代表台灣棒球的進步，「但只是開端，不會是結束，藉由這次12強，讓國人對我們棒球有更多信心。」

現在效力味全龍隊的林智勝也很有感觸地呼籲球迷：「真的要到場支持，不要只當一日中華隊球迷，這次很多中職球員去打，代表我們中華職棒跟國外職棒落差沒有很多。」當然林智勝也說，目前還有很多進步空間，可以做得更好。

這次關懷盃賽事中，「台灣尚勇」的應援曲成為各隊標配，林智勝也很有感觸，小朋友聽說陳傑憲在台東玩，紛紛問林智勝有沒有機會看到他，林智勝說：「自己也是剛知道他來，但這代表外界的關注更放在球員身上。」

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