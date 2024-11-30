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12強賽／台灣棒球英雄見面會12月7日登場 陳傑憲、UniGirls都要亮相

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
OPEN!大氣球遊行活動將於12月7日在高雄夢時代熱鬧登場。圖／統一獅隊隊供
OPEN!大氣球遊行活動將於12月7日在高雄夢時代熱鬧登場。圖／統一獅隊隊供

一年一度OPEN!大氣球遊行活動將於12月7日在高雄夢時代熱鬧登場，從第一屆開始，統一獅隊每年特別安排UniGirls女孩、萊恩、盈盈及統一獅選手參與遊行活動，獅隊選手也把握難得機會與高雄地區民眾們一起同樂，每次參與遊行活動吸引許多球迷一起參與，透過OPEN大氣球遊行活動。

獅隊指出，今年台灣棒球英雄在世界12強棒球賽拿下冠軍，成為全台榮耀，本次OPEN!大氣球遊行活動特別安排在第四大隊，也規劃教練林岳平、球員陳傑憲、潘傑楷、林安可、郭俊麟及邱智呈，在遊行結束後於下午5點在活動主舞台區舉辦台灣棒球英雄見面會，透過訪談互動與民眾們一起同樂。

本次OPEN!大氣球遊行除了統一獅選手外，萊恩、盈盈及UniGirls少少、賴賴、Yovia、妮妮、包子、柔一、侯芳、Mina也將全程一起參與遊行及舞蹈表演，歡迎喜歡獅隊及UniGirls女孩的粉絲，一起相約高雄夢時代OPEN!大氣球遊行同樂。

OPEN!大氣球遊行活動將於12月7日在高雄夢時代熱鬧登場。圖／統一獅隊隊供
OPEN!大氣球遊行活動將於12月7日在高雄夢時代熱鬧登場。圖／統一獅隊隊供

世界棒球12強

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