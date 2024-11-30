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上千球迷湧入台南棒球歷史展 林岳平：開心為國家拿世界第一

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南棒球歷史展今天起在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場登場，統一獅教練林岳平率世界12強冠軍成員高志綱、潘傑楷、邱智呈與球迷見面。記者吳淑玲／攝影
台南棒球歷史展今天起在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場登場，統一獅教練林岳平率世界12強冠軍成員高志綱、潘傑楷、邱智呈與球迷見面。記者吳淑玲／攝影

台南400系列活動 「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展今天起至12月29日，在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場登場，本次世界棒球12強賽冠軍教練林岳平、高志綱及選手潘傑楷、邱智呈也現身，吸引上千球迷在烈日下排隊，只為一睹棒球英雄風采。

教練林岳平表示，很高興在地的台南統一獅，有他、教練高志綱、選手陳傑憲、林安可、潘傑楷、邱智呈和郭俊麟，在這次的12強國際賽為國家奪下世界第一，在此也很高興地主台南所屬的球隊為台南市民爭取最高的榮譽回到台南市，今天也很高與和棒球先進一起為我們的未來和歷史而努力。

台南市長黃偉哲說，這次的特展是以台南棒球的百年發展史為核心，不只一一回顧日治時期的萌芽期、戰後的蓬勃發展與60年代後的光榮戰績等重大時刻，也隨時更新像這次世界12強冠軍的優秀選手和教練和幕後的功勞者，一起在這次展出，這次世界冠軍可說是開啟了台南棒球的新頁。

黃偉哲表示，奪得世界冠軍大家心情非常開心，但接著還要要為台南的三級棒球而努力，統一獅球隊和中華隊或台灣隊球員有非常好的成就，都是從小開始練習，台下10年功台上1分鐘，尤其這次得到冠軍他們的態度是謙虛和尊重人，表現台灣棒球的特色是質樸謙虛，未來台南市會持續在三級棒球及成棒努力繼續發光發熱。

台南棒球歷史展共分為「從初心開始」、「台南的棒球名人」、「我們的應援記憶」、「台南的榮耀時刻」與「球場的秘密」等5大展區，藉由看板、動畫、燈箱、櫥窗等複合類型的展示裝置呈現。今天開幕也邀請「棒球太子」李憲宗、「棒球頑童」吳復連出席，而已故的「傳奇教練」陳清傳、「棒球紳士」方水泉兩人的兒子陳耀南、方怡仁代表與會。

展示介紹從蘇正生、謝國城、陳清傳、方水泉、洪騰勝、李憲宗、吳祥木、杜勝三、譚信民、林華韋、莊勝雄、李居明、郭泰源、吳復連、陳金鋒、王建民、郭泓志與葉志仙等18位出身台南的棒球名人事蹟，以及台南在地職業球隊統一獅的發展歷程，邀請民眾共同見證台台南發展成為台灣首屈棒球城市的決心。活動免費進場（周一休館）

台南棒球歷史展今天起在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場登場，統一獅教練林岳平率世界12強冠軍成員高志綱、潘傑楷、邱智呈與球迷見面。記者吳淑玲／攝影
台南棒球歷史展今天起在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場登場，統一獅教練林岳平率世界12強冠軍成員高志綱、潘傑楷、邱智呈與球迷見面。記者吳淑玲／攝影
「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展，今天起在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場登場。記者吳淑玲／攝影
「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展，今天起在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場登場。記者吳淑玲／攝影
上千球迷在烈日下等候棒球英雄。記者吳淑玲／攝影
上千球迷在烈日下等候棒球英雄。記者吳淑玲／攝影
台南棒球歷史展今天起在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場登場，球迷排隊等入場。記者吳淑玲／攝影
台南棒球歷史展今天起在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場登場，球迷排隊等入場。記者吳淑玲／攝影

世界棒球12強

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