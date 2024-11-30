12強賽／台日戰退場自責灑淚...林家正最新傷勢曝光 回報「1好消息」

中華隊在12強棒球錦標賽拿下世界冠軍，球員也在一夕間爆紅。其中人氣捕手林家正因為帥氣的外型加上聰穎頭腦，讓許多人被收服成為「家正婦」，他在冠軍戰中因速球擊中手指關節退場，目前傷勢也曝光了。

林家正在台日冠軍戰中，因為揮棒遭速球打傷了右手指關節，因此退場。下場後他在休息室中因為自責落淚，這一幕讓粉絲看了超心疼。

臉書粉專「Be Heroes」在昨天分享了林家正的傷勢，表示家正的傷勢需要休息一段時間，但是好消息是「不會對明年球季造成任何影響」。

不少網友也紛紛獻上祝福，「祝福家正早日痊癒，也請國家好好照顧捕手的手」、「祝早日康復，看醫生的眼神好認真」、「祝福早日康復！更往夢想邁進」、「祝早日康復！也謝謝醫師與防護員們」。

林家正是12強中華隊主戰捕手，蹲捕能力備受肯定，無論配球、引導，場上安撫投手情緒都有一套，不少投手都表示自己在場上因為受到林家正的鼓舞，才能好好發揮實力。對於大受好評的林家正也謙虛回應，「這就是我的工作」、「這是我們大家一起奪下的冠軍」。

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