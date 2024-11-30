快訊

桃園楊梅區「堆放廢棄物倉庫」不明原因起火！濃黑煙竄天際

陳傑憲妻子綺綺超貼心！12星座「旺夫指數」排行公開：「這星座｣老婆娶到賺到！

東京迪士尼前員工揭真實職場 夢想國度苛刻到他們沒有夢

聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／台日戰退場自責灑淚...林家正最新傷勢曝光 回報「1好消息」

聯合新聞網／ 綜合報導
林家正。聯合報系資料照／特派記者許正宏攝影
林家正。聯合報系資料照／特派記者許正宏攝影

中華隊在12強棒球錦標賽拿下世界冠軍，球員也在一夕間爆紅。其中人氣捕手林家正因為帥氣的外型加上聰穎頭腦，讓許多人被收服成為「家正婦」，他在冠軍戰中因速球擊中手指關節退場，目前傷勢也曝光了。

林家正在台日冠軍戰中，因為揮棒遭速球打傷了右手指關節，因此退場。下場後他在休息室中因為自責落淚，這一幕讓粉絲看了超心疼。

臉書粉專「Be Heroes」在昨天分享了林家正的傷勢，表示家正的傷勢需要休息一段時間，但是好消息是「不會對明年球季造成任何影響」。

不少網友也紛紛獻上祝福，「祝福家正早日痊癒，也請國家好好照顧捕手的手」、「祝早日康復，看醫生的眼神好認真」、「祝福早日康復！更往夢想邁進」、「祝早日康復！也謝謝醫師與防護員們」。

林家正是12強中華隊主戰捕手，蹲捕能力備受肯定，無論配球、引導，場上安撫投手情緒都有一套，不少投手都表示自己在場上因為受到林家正的鼓舞，才能好好發揮實力。對於大受好評的林家正也謙虛回應，「這就是我的工作」、「這是我們大家一起奪下的冠軍」。

世界棒球12強

延伸閱讀

12強賽／中華隊奪冠球員爆紅！律師給「1忠告」：想想張誌家、曹錦輝怎麼陷進去

12強中華隊奪冠後「台人狂做4件事」 1.3萬人喊：全部都中

12強賽／林家正蹲捕有功加關鍵一擊 冠軍戰開轟帶動氣勢

相關新聞

12強賽／台日戰退場自責灑淚...林家正最新傷勢曝光 回報「1好消息」

中華隊在12強棒球錦標賽拿下世界冠軍，球員也在一夕間爆紅。其中人氣捕手林家正因為帥氣的外型加上聰穎頭腦，讓許多人被收服成為「家正婦」，他在冠軍戰中因速球擊中手指關節退場，目前傷勢也曝光了。

12強賽／中華隊奪冠球員爆紅！律師給「1忠告」：想想張誌家、曹錦輝怎麼陷進去

中華隊在12強棒球錦標賽中拿下世界冠軍，超強的實力加上不放棄的拚勁讓國人相當振奮、感動，許多球員也一夕爆紅。對此，律師林智群也給出忠告，「當年張誌家、曹錦輝是怎麼陷進去的？」，引起反思。

12強賽／陳傑憲不排斥旅外？30歲年齡是硬傷

中華隊在今年世界十二強棒球賽擊敗日本隊奪冠，中華隊隊長陳傑憲展現出領袖魅力，球場上的能力也獲得美、日職棒球團關注，然因仍...

12強賽／陳傑憲獲美日職棒球團關注 經紀公司證實了

中華隊在今年世界12強棒球賽擊敗日本隊奪冠，中華隊隊長陳傑憲不僅展現領袖魅力，展現出的能力也獲得美、日職棒球團關注，然因...

12強賽／比起結果更在乎過程 陳傑憲：未來仍渴望穿台灣球衣

中華隊在世界12強棒球賽擊敗日本隊奪冠，台灣隊長陳傑憲冠軍戰擊出3分砲，令全台球迷印象深刻，賽後也獲選大會MVP，他今天再度於個人社群有感而發，「未來有機會，我還是渴望穿著台灣的球衣。」 賽事開

世界棒球12強賽精彩回顧！中華隊奪金創歷史佳績

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近兩個月「世界棒球12強賽」話題的網路聲量表現，帶您回顧引起網友熱烈討論的中華隊賽事焦點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。