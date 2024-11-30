12強賽／中華隊奪冠球員爆紅！律師給「1忠告」：想想張誌家、曹錦輝怎麼陷進去

中華隊在12強棒球錦標賽中拿下世界冠軍，超強的實力加上不放棄的拚勁讓國人相當振奮、感動，許多球員也一夕爆紅。對此，律師林智群也給出忠告，「當年張誌家、曹錦輝是怎麼陷進去的？」，引起反思。

林智群在社群平台「threads」以「給12強冠軍選手的一個忠告」為題發文，因為台灣棒球拿冠軍，現在大家都很喜歡這些選手，一定會有很多很多邀約、廣告、活動、吃飯、聚會等著他們。

林智群說，如果是廠商合作，可以讓經紀公司去處理，如果是熱情邀約、檯面下的，我會建議中職/棒協，找恰恰、周思齊給他們上一堂課。想想當年「當年張誌家、曹錦輝是怎麼陷進去的？」

林智群表示，陌生人的邀約，他們應該也不會去，一開始都是學長學弟揪唱歌、吃飯，然後，陌生人開始出現了，大家認識一下。這些冠軍成員才24、25歲，從小到大都在打球，外面世界的險惡跟誘惑，他們可能不是那麼清楚，因此大人、老人、球團有義務也有責任，告訴他們怎麼為自己跟惡意間築起一道防火牆。

林智群也勸，如果真的不知道怎麼辦，就回去找教練吧！教練團可以教的，不只是棒球，還有怎麼趨吉避凶。

商品推薦