聽新聞
0:00 / 0:00
12強賽／中華隊奪冠球員爆紅！律師給「1忠告」：想想張誌家、曹錦輝怎麼陷進去
中華隊在12強棒球錦標賽中拿下世界冠軍，超強的實力加上不放棄的拚勁讓國人相當振奮、感動，許多球員也一夕爆紅。對此，律師林智群也給出忠告，「當年張誌家、曹錦輝是怎麼陷進去的？」，引起反思。
林智群在社群平台「threads」以「給12強冠軍選手的一個忠告」為題發文，因為台灣棒球拿冠軍，現在大家都很喜歡這些選手，一定會有很多很多邀約、廣告、活動、吃飯、聚會等著他們。
林智群說，如果是廠商合作，可以讓經紀公司去處理，如果是熱情邀約、檯面下的，我會建議中職/棒協，找恰恰、周思齊給他們上一堂課。想想當年「當年張誌家、曹錦輝是怎麼陷進去的？」
林智群表示，陌生人的邀約，他們應該也不會去，一開始都是學長學弟揪唱歌、吃飯，然後，陌生人開始出現了，大家認識一下。這些冠軍成員才24、25歲，從小到大都在打球，外面世界的險惡跟誘惑，他們可能不是那麼清楚，因此大人、老人、球團有義務也有責任，告訴他們怎麼為自己跟惡意間築起一道防火牆。
林智群也勸，如果真的不知道怎麼辦，就回去找教練吧！教練團可以教的，不只是棒球，還有怎麼趨吉避凶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言