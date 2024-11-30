12強賽／陳傑憲旅外？ 年齡是硬傷

中華隊在今年世界十二強棒球賽擊敗日本隊奪冠，中華隊隊長陳傑憲展現出領袖魅力，球場上的能力也獲得美、日職棒球團關注，然因仍屬統一獅隊球員加上年紀考量，成行的難度很高。

陳傑憲在今年十二強的打擊率高達六成二五，奪得打擊王，加上冠軍賽轟出三分砲，獲選為大會ＭＶＰ，另外獲選最佳外野手、最佳防守球員，囊括四大獎。陳傑憲所屬經紀公司證實，十二強的表現確實讓陳傑憲獲得關注，美日職棒球團都有人來了解，是否有機會爭取，「他們覺得傑憲是有機會在美日職生存。」

然而陳傑憲目前是統一獅隊所屬球員，若要申請旅外資格也已經超出時限，經紀公司表示，「今年是不可能，明年也有很多變數，所以也僅在洽詢階段而已」。

根據中職規章，取得旅外球員資格之選手，欲行使該年度之旅外球員權利時，應於每年總冠軍賽結束日之隔日起算十個工作日內提出申請，如今已經超過期限。

陳傑憲本人不排斥旅外，參考十二強前兩屆ＭＶＰ，南韓金賢洙在二○一五年季後以兩年七百萬美元加盟金鶯隊，日本鈴木誠也是拿下二○一九年ＭＶＰ後兩年行使入札，與小熊簽下了五年八千五百萬美元，不過兩人簽約時都是廿七歲，陳傑憲目前卅歲，年齡是硬傷。

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