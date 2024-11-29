12強賽／英雄返鄉 澎湖囡仔莊昕諺獲頒40萬元獎金
中華隊勇奪世界棒球12強賽冠軍，寫下台灣棒球史新頁。被譽為「拆彈專家」的投手莊昕諺今返回澎湖，縣長陳光復率縣府團隊迎接，並頒發40萬元獎金及𩵚魠魚造型文創娃娃，以表彰卓越表現，並祝福他在國際賽場持續發光發熱。
陳光復表示，這次中華隊的奪冠過程充滿熱血與感動，尤其澎湖囡仔莊昕諺在關鍵時刻挺身而出，作為「最強拆彈專家」與隊友一同奮戰，為球隊奠定勝局，堪稱澎湖之光也是台灣驕傲。
陳光復強調，澎湖地處離島，資源有限，但縣府對於教育與體育資源投入不遺餘力，專注基層選手培訓，此次莊昕諺的成功，不僅展現澎湖棒球的潛力，更印證了基層體育扎實培訓的重要。
陳光復指出，近年澎湖推動棒球運動發展如「菊島盃」，今年馬公國中勇奪菊島盃全國青少年硬式棒球錦標賽冠軍，展現澎湖棒球扎實實力，未來會持續努力為年輕選手鋪設更好成長舞台，期許更多澎湖新秀站上世界舞台，為家鄉爭光。
陳光復與莊昕諺攜手致贈71個世界棒球12強同款25吋專業行李箱，分送母校講美國小與馬公國中棒球小將，期盼小將揚帆遠航，在棒球之路屢創佳績；莊昕諺則回贈親筆簽名棒球，盼以自身表現激勵更多澎湖孩子勇敢追夢，為與鄉親共享榮耀，現場還準備300杯珍奶慶祝。
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