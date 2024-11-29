快訊

多位藍營大咖出席！吳伯雄舉辦鑽石婚宴開90桌 宣布將捐4千萬

青龍獎／南韓影帝憔悴現身！劈腿醜聞後首露面 道歉喊「負起父親責任」

12強賽／英雄返鄉 澎湖囡仔莊昕諺獲頒40萬元獎金

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
莊昕諺（右二）今返回澎湖，縣長陳光復（左二）頒發40萬元獎金。記者郭韋綺／翻攝
莊昕諺（右二）今返回澎湖，縣長陳光復（左二）頒發40萬元獎金。記者郭韋綺／翻攝

中華隊勇奪世界棒球12強賽冠軍，寫下台灣棒球史新頁。被譽為「拆彈專家」的投手莊昕諺今返回澎湖，縣長陳光復率縣府團隊迎接，並頒發40萬元獎金及𩵚魠魚造型文創娃娃，以表彰卓越表現，並祝福他在國際賽場持續發光發熱。

陳光復表示，這次中華隊的奪冠過程充滿熱血與感動，尤其澎湖囡仔莊昕諺在關鍵時刻挺身而出，作為「最強拆彈專家」與隊友一同奮戰，為球隊奠定勝局，堪稱澎湖之光也是台灣驕傲。

陳光復強調，澎湖地處離島，資源有限，但縣府對於教育與體育資源投入不遺餘力，專注基層選手培訓，此次莊昕諺的成功，不僅展現澎湖棒球的潛力，更印證了基層體育扎實培訓的重要。

陳光復指出，近年澎湖推動棒球運動發展如「菊島盃」，今年馬公國中勇奪菊島盃全國青少年硬式棒球錦標賽冠軍，展現澎湖棒球扎實實力，未來會持續努力為年輕選手鋪設更好成長舞台，期許更多澎湖新秀站上世界舞台，為家鄉爭光。

陳光復與莊昕諺攜手致贈71個世界棒球12強同款25吋專業行李箱，分送母校講美國小與馬公國中棒球小將，期盼小將揚帆遠航，在棒球之路屢創佳績；莊昕諺則回贈親筆簽名棒球，盼以自身表現激勵更多澎湖孩子勇敢追夢，為與鄉親共享榮耀，現場還準備300杯珍奶慶祝。

目前效力於樂天桃猿隊的莊昕諺（左三）今返回澎湖，縣長陳光復（中）率領縣府團隊迎接。記者郭韋綺／翻攝
目前效力於樂天桃猿隊的莊昕諺（左三）今返回澎湖，縣長陳光復（中）率領縣府團隊迎接。記者郭韋綺／翻攝
目前效力於樂天桃猿隊的莊昕諺（左）今返回澎湖，縣長陳光復（右）開心豎起大拇指說讚。記者郭韋綺／翻攝
目前效力於樂天桃猿隊的莊昕諺（左）今返回澎湖，縣長陳光復（右）開心豎起大拇指說讚。記者郭韋綺／翻攝
莊昕諺（右）今返回澎湖，縣長陳光復（左）開心接見。記者郭韋綺／翻攝
莊昕諺（右）今返回澎湖，縣長陳光復（左）開心接見。記者郭韋綺／翻攝

世界棒球12強

延伸閱讀

中華隊莊昕諺返澎盛況 府會送雞排飲料分享榮耀

澎湖電子紙智慧站牌今啟用 邁向永續環保島嶼城市

興安專案澎湖天祥營區啟用 提升官兵住宿環境

澎湖環教志工表揚 陳光復肯定落實環境守護

相關新聞

12強賽／陳傑憲獲美日職棒球團關注 經紀公司證實了

中華隊在今年世界12強棒球賽擊敗日本隊奪冠，中華隊隊長陳傑憲不僅展現領袖魅力，展現出的能力也獲得美、日職棒球團關注，然因...

12強賽／比起結果更在乎過程 陳傑憲：未來仍渴望穿台灣球衣

中華隊在世界12強棒球賽擊敗日本隊奪冠，台灣隊長陳傑憲冠軍戰擊出3分砲，令全台球迷印象深刻，賽後也獲選大會MVP，他今天再度於個人社群有感而發，「未來有機會，我還是渴望穿著台灣的球衣。」 賽事開

12強賽／英雄返鄉 澎湖囡仔莊昕諺獲頒40萬元獎金

中華隊勇奪世界棒球12強賽冠軍，寫下台灣棒球史新頁。被譽為「拆彈專家」的投手莊昕諺今返回澎湖，縣長陳光復率縣府團隊迎接，...

12強賽／吉力吉撈讓原名推向國際 王勝偉：大膽展現自己

吉力吉撈．鞏冠的原住民名字在世界12強棒球賽備受討論，原棒協前後任理事長林智勝、王勝偉今天也被問到此題，林智勝在澳職時聽...

12強賽／台中明抽中華隊簽名球 盧秀燕：一直對中華隊有信心

世界十二強棒球賽中華隊封王，新北市、桃園市陸續舉行英雄見面會，球迷敲碗台中何時辦？市長盧秀燕回應，待球員充分休息後，再來...

12強賽／「輸台灣也不錯」大遊行感動日球迷 敲碗台積熊本隊

2024世界12強棒球賽中華隊在冠軍戰以4：0完封日本，是台灣棒球史上首次在成棒一級賽事奪冠，並中斷日本武士隊在國際賽的27連勝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。