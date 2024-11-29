12強賽／以為WBC資格賽沒有他 陳傑憲敬業精神令人好氣又好笑

中華隊在世界12強棒球賽冠軍戰以4：0完封日本，奪下首座國際三大賽事冠軍。其中「台灣隊長」陳傑憲功不可沒，賽後也獨攬4個獎項，包含MVP、最佳外野手、最佳防守球員和打擊王，超強勁實力和帥氣面孔圈粉無數。近日聯盟副秘書長蔡克斯更透露賽前小故事，側面展現「四爺」優秀職業道德外，也暗示早就與「費仔」有接觸，可能為經典賽人選開始佈局。

蔡克斯在個人社群中寫道：「12強之前有個小故事，我們和龍貓教練、其昌會長在聊12強跟經典賽資格賽的佈局時，會長提到『打過12強的球員應該要好好休息，不要晚關機又提早開機！』龍貓教練也回說『方向是這樣規劃的！』」

不過談話剛結束，陳傑憲就飄出一句話：「會長啊，你這樣講，是說我不能打經典賽膩！」這樣的敬業精神讓蔡克斯好氣又好笑，說道：「你就知道他多想為國家奉獻！不過我們還是希望隊長多休息，準備明年漫長的賽季啦。」

事實上，陳傑憲從去年開始便沒有缺席過一場國際賽，從3月的經典賽到這次12強，中間還經歷了中職球季。若明年2月經典賽又再度入選，可以說是完全不休息，堪稱「國際賽鐵人」。

貼文的最後，蔡克斯也寫下：「費仔龍貓總ㄟ今年已經帶團隊去看過他囉！」當中配圖便是聯盟和紅人台裔外野手費爾柴爾德（Stuart Fairchild）合照。

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