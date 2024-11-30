世界棒球12強賽精彩回顧！中華隊奪金創歷史佳績
【文·Social Lab社群實驗室】
《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近兩個月「世界棒球12強賽」話題的網路聲量表現，帶您回顧引起網友熱烈討論的中華隊賽事焦點。
2024年世界棒球12強賽在日前圓滿落幕，中華隊一路過關斬將，於決賽中戰勝日本，為台灣奪得首座三大國際賽冠軍，寫下台灣棒球史不朽的新頁。接下來，就讓我們透過網路聲量，一起回顧中華隊在本屆12強賽熱血的奪冠旅程吧！
「中華隊」創造奇蹟奪首座世界冠軍 9戰6勝力克日美打倒高牆
觀察近兩個月內「世界棒球12強賽」相關的話題討論，首先10月7日中華隊公布28人選手名單時，出賽陣容便引起社群熱議，部分網友質疑「並非最佳陣容」，並點名更適合的球員人選，但也有網友緩頰「這已經是能出賽的選手中最好的選擇」，呼籲國人應團結一起為台灣加油。
本屆世界棒球12強賽於11月13日正式揭幕，中華隊在台北大巨蛋開啟5場的預賽征程。繼首場以6:3擊敗韓國後，中華隊11月14日再以2:1險勝多明尼加，以二連勝的表現驚艷大眾，網路上掀起「道歉表熱潮」，許多人爭相向曾不被看好的球員致歉，並保證往後會相信他們的實力。
有網友分析此次戰力提升的關鍵在「打擊感覺比較連貫」、「台灣打者變強了」，更興奮表示「賽前大家都預測中華隊會全敗或只一勝，結果現在有希望晉級，中華隊這屆大家可以給100分了吧」、「居然有晉級的希望，可以這麼幸福嗎」。
而在11月18日，延續前晚大勝澳洲、提前確認晉級的氣勢，中華隊排出不同的先發陣容，以2:0完封古巴，讓網友大讚是「漂亮的一勝」，最終以預賽4勝1敗的好成績拿下四強門票、前進東京。
對於中華隊以賽前不被看好的陣容晉級，網友紛紛說道「這屆投手發揮得很好」、「教練團功不可沒」、「打擊策略跟投手調度，這兩個對老球迷來說應該感受最直接」等等，許多球迷更熱情表示已經準備好跨海至東京應援，喊話「東京巨蛋見！」。
四強賽時中華隊首先交手委內瑞拉，雖在第一戰就踢到鐵板吞敗，但11月22日中華隊重振旗鼓，以8:2大分差戰勝強敵美國隊，奪下21年來在成棒一級國際賽事中對美國的首勝，讓球迷激動留言「今天大家打擊狀況太好了」、「很久沒贏美國了，爽啦！」；其中球員「張政禹」的精彩打擊與守備表現獲得許多網友關注，直呼「打擊強心臟跟守備美技快被帥死！」。
最後，11月24日，12強金牌戰在萬眾矚目下開打，賽中球員林家正、隊長陳傑憲接力敲出全壘打為我國取得領先，後在九局下半時，中華隊更以戲劇性的雙殺結束比賽，以4比0的比分力克已27連勝的日本隊，奪下隊史首座世界冠軍獎盃。
中華隊的精彩表現讓全國沸騰，網友直言「沒想到我可以看到台灣完封日本拿金牌」、「這絕對是歷史上最值得驕傲的一天」，形容本次奪冠簡直是「漫畫般的夢幻結局」；除了對全體球員的表現表示肯定與青睞外，也展望未來「下次還要拿冠軍！」。
中華隊從最初不被看好到最終拿下金牌，除了讓國內球迷振奮不已，美國大聯盟官網更稱讚這是「歷史留名的爆冷摘冠」。如果你也在此次棒球熱潮中，被精彩的比賽與球員們追夢的熱情感動，不妨將走進棒球場變成日常，持續為球員們應援，支持台灣的棒球運動吧！
《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》
調查方法：
本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「世界棒球12強賽」相關討論則數。
觀測期間：2024/10/01~2024/11/24，共兩個月。
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、問答網站、評論（排除抽獎文）
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