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12強賽／陳傑憲上演「尋妻記」純屬巧合 曝與綺綺相識過程「有點玄」

聯合新聞網／ 綜合報導
陳傑憲一句「我老婆咧」圈粉無數，近日受訪時他透露喊話心路歷程：純屬巧合。 中央社記者吳家昇攝
陳傑憲一句「我老婆咧」圈粉無數，近日受訪時他透露喊話心路歷程：純屬巧合。 中央社記者吳家昇攝

中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，「四爺」陳傑憲可謂最大功臣。不過，除了強勁實力外，奪下MVP後一句「我老婆咧」顯現好男人風範，更是圈粉無數。近日接受採訪時，陳傑憲也被問到「尋妻記」由來，而對此他也表明是巧合。

陳傑憲在接受《自由時報》訪問時，解釋了為何當下要不斷尋找老婆，也提到說出那句經典的「我老婆咧」純屬巧合，「在那個混亂的場面，我會希望老婆跟小孩在比較安全的地方，可以行走或做任何事情。聯盟有說賽後眷屬可以一起從球員通道走回飯店，我覺得很貼心，所以賽後就在找我的老婆小孩，希望他們一起下來回飯店，才會說出『我老婆咧』，因為現場人很多找不到。」

此外，陳傑憲也透露與妻子綺綺相識過程「很玄」。平常有到宮廟祭拜習慣的陳傑憲在某次拜拜時，一位「師兄」對他說「有個很合的女生要介紹給你」，兩人的緣分也就此開始。

不過一開始雙方並沒有打算發展關係，原因是綺綺當時的啦啦隊員身分讓陳傑憲害怕被外界說嘴，「那時她沒在跳了，但畢竟是同個圈子的，會怕被傳出我好像很愛拈花惹草什麼的，我不想這樣，所以就找到她的社群，跟她講這件事，我們就從那時候開始認識。」

世界棒球12強

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