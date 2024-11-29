12強賽／比起結果更在乎過程 陳傑憲：未來仍渴望穿台灣球衣

中華隊在世界12強棒球賽擊敗日本隊奪冠，台灣隊長陳傑憲冠軍戰擊出3分砲，令全台球迷印象深刻，賽後也獲選大會MVP，他今天再度於個人社群有感而發，「未來有機會，我還是渴望穿著台灣的球衣。」

賽事開打前中華隊不被看好，但首戰打敗南韓隊，冠軍戰更擊破扳到國際賽27連勝的日本，登上世界之巔。陳傑憲這2場關鍵戰役都有開轟，本屆出賽7場，24打數敲15安，有2轟6打點，打擊率高達6成25，囊括MVP、打擊王、最佳外野手、最佳防守球員等4獎。

陳傑憲發文寫道：「2024年11月24日，勝利的果實背後乘載多少艱辛，我想只有教練團、選手、後勤團隊最能懂，光鮮亮麗的背後付出多少的努力承受多少壓力，有多少人懂。」

「比起結果我更在乎這段過程，共同為一個目標，一起做天方夜譚的世界冠軍夢，我們相信自己，更相信身邊的隊友，踏實走好每一步、發揮自己擅長的優勢，最後我們達成前輩們沒達成的里程碑，我很榮幸有這麼好的教練團、隊友、後勤團隊，也謝謝相信我們的球迷們。」

現年30歲的陳傑憲也表態未來願繼續為國爭光，「能穿上代表台灣的球衣，是多麼驕傲的一件事情，能代表台灣拿世界冠軍，是多麼光榮的一件事，未來有機會，我還是渴望穿著台灣的球衣，代表台灣去跟世界強國對抗。」

陳傑憲文末透露奪冠當天，剛好是小兒子Kobe出生滿三個月，「看來大小兒子都非常旺父唷！」

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