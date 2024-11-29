快訊

周年慶第2天火警！顧客吃一半帶食物逃命 新竹巨城回應了

中職／館長起爭議2019年開球被翻出 兄弟球團聲明解釋

12強賽／吉力吉撈讓原名推向國際 王勝偉：大膽展現自己

聯合報／ 記者蘇志畬／台東即時報導
第31屆原棒協關懷盃在台東開打，現任理事長王勝偉出席。記者蘇志畬／攝影
第31屆原棒協關懷盃在台東開打，現任理事長王勝偉出席。記者蘇志畬／攝影

吉力吉撈．鞏冠的原住民名字在世界12強棒球賽備受討論，原棒協前後任理事長林智勝、王勝偉今天也被問到此題，林智勝在澳職時聽到自己的母語名字感到榮耀，王勝偉則表示無論是漢名或原名，「自信展現自己最重要。」

吉力吉撈在12強預賽時由於日本轉播單位念法，與傳統族名「Giljegiljaw Kungkuan」有極大偏差，進入複賽後從善如流，電視轉播及東京巨蛋內的廣播修改為正確發音。

原棒協現任理事長王勝偉（Haro Ngayaw）說：「很感謝吉力吉撈，很大膽的去展現原住民的身分。」不過王勝偉也表示，一場比賽當中，是集結很多人一起努力完成，無論什麼身分，都要更努力去展現自己。

前任理事長林智勝（Ngayaw Ake'）則聊到，2017年曾赴澳洲職棒打球，當時外國隊友不會叫漢名，因此使用原名出賽，「在那邊用原住民名字感覺很驕傲，在台灣很多朋友是叫我林智勝，哪個名字都可以，知道我是誰就好。」

第31屆原棒協關懷盃在台東開打，前任理事長林智勝出席。記者蘇志畬／攝影
第31屆原棒協關懷盃在台東開打，前任理事長林智勝出席。記者蘇志畬／攝影

世界棒球12強

延伸閱讀

12強賽／吉力吉撈名字引話題 王勝偉感謝他讓世界看見原民

成立霸凌案調查會未果朝野衝突 藍批綠護航謝宜容

高球／林智勝對12強賽封王有感 14名國手是原住民

12強奪冠太感動 林智勝揪動力火車1暖舉曝光！

相關新聞

12強賽／陳傑憲獲美日職棒球團關注 經紀公司證實了

中華隊在今年世界12強棒球賽擊敗日本隊奪冠，中華隊隊長陳傑憲不僅展現領袖魅力，展現出的能力也獲得美、日職棒球團關注，然因...

12強賽／比起結果更在乎過程 陳傑憲：未來仍渴望穿台灣球衣

中華隊在世界12強棒球賽擊敗日本隊奪冠，台灣隊長陳傑憲冠軍戰擊出3分砲，令全台球迷印象深刻，賽後也獲選大會MVP，他今天再度於個人社群有感而發，「未來有機會，我還是渴望穿著台灣的球衣。」 賽事開

12強賽／吉力吉撈讓原名推向國際 王勝偉：大膽展現自己

吉力吉撈．鞏冠的原住民名字在世界12強棒球賽備受討論，原棒協前後任理事長林智勝、王勝偉今天也被問到此題，林智勝在澳職時聽...

12強賽／台中明抽中華隊簽名球 盧秀燕：一直對中華隊有信心

世界十二強棒球賽中華隊封王，新北市、桃園市陸續舉行英雄見面會，球迷敲碗台中何時辦？市長盧秀燕回應，待球員充分休息後，再來...

12強賽／「輸台灣也不錯」大遊行感動日球迷 敲碗台積熊本隊

2024世界12強棒球賽中華隊在冠軍戰以4：0完封日本，是台灣棒球史上首次在成棒一級賽事奪冠，並中斷日本武士隊在國際賽的27連勝...

12強賽／奪冠悠遊卡太夯一開賣已沒貨 官方：5天內下單都買得到

中華隊在世界棒球12賽奪冠，各項聯名商品熱賣，悠遊卡公司推出限時不限量的紀念卡，今天11點開賣，不到幾分鐘網站出現貨到通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。