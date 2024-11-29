12強賽／吉力吉撈讓原名推向國際 王勝偉：大膽展現自己
吉力吉撈．鞏冠的原住民名字在世界12強棒球賽備受討論，原棒協前後任理事長林智勝、王勝偉今天也被問到此題，林智勝在澳職時聽到自己的母語名字感到榮耀，王勝偉則表示無論是漢名或原名，「自信展現自己最重要。」
吉力吉撈在12強預賽時由於日本轉播單位念法，與傳統族名「Giljegiljaw Kungkuan」有極大偏差，進入複賽後從善如流，電視轉播及東京巨蛋內的廣播修改為正確發音。
原棒協現任理事長王勝偉（Haro Ngayaw）說：「很感謝吉力吉撈，很大膽的去展現原住民的身分。」不過王勝偉也表示，一場比賽當中，是集結很多人一起努力完成，無論什麼身分，都要更努力去展現自己。
前任理事長林智勝（Ngayaw Ake'）則聊到，2017年曾赴澳洲職棒打球，當時外國隊友不會叫漢名，因此使用原名出賽，「在那邊用原住民名字感覺很驕傲，在台灣很多朋友是叫我林智勝，哪個名字都可以，知道我是誰就好。」
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