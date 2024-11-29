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12強賽／吉力吉撈名字引話題 王勝偉感謝他讓世界看見原民

中央社／ 台東29日電
吉力吉撈．鞏冠的原住民族名在12強舞台被關注。 聯合報系資料照
吉力吉撈．鞏冠的原住民族名在12強舞台被關注。 聯合報系資料照

原棒協理事長王勝偉新官上任，扛下更重要責任。談到吉力吉撈．鞏冠的原住民族名在12強舞台被關注，王勝偉感謝他享受原住民族身分，也讓原住民特色在世界上被看見。

中職富邦悍將球員王勝偉在今年6月接下原棒協理事長的重擔，他與前任理事長林智勝今天出席「原夢三十．榮耀時刻：紀錄片放映座談會」。談到接任原棒協理事長，王勝偉說：「長期跟智勝都有在討論誰會來接任，在跟他的聊天過程中，我有釋出意願和想法。」

被問到上任以來實際運作的狀況，王勝偉開玩笑說：「還是在台下做會員就好了。」他指出，擔任理事長之後責任會大很多，「要想的事情比較全面，理事長就是要決定整個協會方向、執行方向」。

今年世界棒球12強賽台灣隊奪冠，其中吉力吉撈．鞏冠的名字在日本東京引起討論，王勝偉對此說：「很感謝他大膽享受他的身分，去展現原住民特色，也讓我們原棒協被更多人看見，在世界上被看見，這是很好的方向。」

在今天的座談會上，被問到球員比較希望被叫漢名還是原住民族的名字，王勝偉提到：「不會去特別選擇喜歡哪一個，都是代表我，但也希望大家看到我們原住民文化，像我球衣背後也有更改原住民名字。」王勝偉指出，如果聽到有球迷叫自己族名HaroNgayaw，也會很開心。

族名為Ngayaw．Ake'的林智勝表示，之前自己在打澳洲職棒時，澳職聯盟不是用漢名、而是族名，感覺很棒，「當然在台灣大家認識林智勝多於族名，也有很多人叫我大師兄，但我不在意人家怎麼叫，只要知道我是誰就好」。

林智勝也呼籲職棒選手可以多回來關懷盃回饋，「即使是只有1天也好，可以回來看看小朋友活潑地打球，有時候打職棒之後會慢慢忘記打球初衷，但回來這裡可以回想起在球場上應該要為了什麼拚。」

世界棒球12強 吉力吉撈

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