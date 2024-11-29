12強賽／台中明抽中華隊簽名球 盧秀燕：一直對中華隊有信心

世界十二強棒球賽中華隊封王，新北市、桃園市陸續舉行英雄見面會，球迷敲碗台中何時辦？市長盧秀燕回應，待球員充分休息後，再來舉行相關活動。盧並預告11月30日購物節加碼抽「六都首顆」Premier12全隊簽名球。

台中市議會今進行市政總質詢，市議員朱暖英關心中華隊勇奪「Premier 12」世界12強棒球錦標賽冠軍，台中市政府是否規劃相關慶祝活動？

市長盧秀燕表示，市府現階段未規劃舉行慶祝活動邀請中華隊參加，「讓他們好好休息，就是表達對他們致敬、致謝最好的方法！」

盧也預告，為回饋市民，「六都首顆」具紀念價值的中華隊全體球員簽名球及CT AMAZE女孩簽名球，將作為台中購物節大獎並於11月30日抽出，與幸運的得主共享榮耀！

盧秀燕強調，這2顆簽名球是無價之寶，市府當初爭取這2顆球的時候，世界12強棒球錦標賽才剛開始，她一直以來就對中華隊的表現非常有信心，希望為他們喝采，所以積極爭取，成為「六都首顆」中華隊全體球員的簽名球。

盧秀燕表示，台灣隊有8名球員及教練是台中地主隊中信兄弟象所屬，市府會在球員、教練充分休息後，辦理相關見面慶祝會。

商品推薦