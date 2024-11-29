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12強賽／「輸台灣也不錯」大遊行感動日球迷 敲碗台積熊本隊

聯合新聞網／ 綜合報導
慶祝台灣奪冠棒球英雄凱旋歸來，「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行26日下午在台北舉行，當球員們經過館前路（英雄谷）時，現場施放勝利紙花，而兩旁的民眾則同聲高喊「HERO」，讓現場氣氛達到最高潮。記者杜建重／攝影
慶祝台灣奪冠棒球英雄凱旋歸來，「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行26日下午在台北舉行，當球員們經過館前路（英雄谷）時，現場施放勝利紙花，而兩旁的民眾則同聲高喊「HERO」，讓現場氣氛達到最高潮。記者杜建重／攝影

2024世界12強棒球賽中華隊在冠軍戰以4：0完封日本，是台灣棒球史上首次在成棒一級賽事奪冠，並中斷日本武士隊在國際賽的27連勝。比賽結束後總統府與中華文化總會26日共同舉辦「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，將近5萬名民眾夾道歡迎選手凱旋歸來。不少日本球迷也關注台灣拿下金牌後的動向和反應，在看到如此盛大的遊行慶祝儀式後，甚至有日本網友認為「輸給台灣也不錯」。

一名網友在PTT以「日本球迷看台灣奪冠遊行的反應」發文，分享日本球迷看到台灣奪冠遊行的影片後，掀起的一波討論。原PO翻譯了部分日本球迷的留言，「聽說有公司直接放假來慶祝優勝」、「看到大家為棒球這麼瘋，真的很感動欸」、「看到遊行這麼盛大，覺得輸給台灣也不錯，講真的日本就算優勝，也不會有這麼大的討論度吧，而且這次至少讓我們看清了井端到底多無能」、「下次日本主辦時，麻煩一定要在左外野準備好客隊專區，吹喇叭的再多一點的話，日本連應援氣勢也會被壓到輸」。

也有日本球迷看完冠軍戰表示，「我在YouTube上看到台灣打出那支三分砲時，有球迷感動到哭的影片，真的很催淚，完全感受到台灣對棒球的熱情以及他們想贏日本的心情，雖然輸了很不甘心，但幸好是輸給台灣」、「台灣在這屆12強根本是真正的主角」、「乾脆熊本搞一支球隊，讓台積電來當贊助商，然後規定台灣選手不用算洋將名額，要找幾個台灣選手都可以」、「如果NPB(日本職棒)要擴充到16支球隊，直接弄一支台灣球隊加入好了」。

文章一出，台灣鄉民也紛紛留言，「確實，日本如果贏就是日常，不會有太大討論」、「台日友好」、「魔王日本輸了後還很有風度」、「他們常常在贏沒辦法理解我們這一冠等得多久吧」、「最少十幾次日本鄉民推文說幸好輸給台灣，輸台灣沒關係」、「這次12強真的是主角感滿滿，劇本好像幫台灣寫好了」、「明明日本人更多，但應援的聲勢台灣真的沒輸」、「說真的台積熊本熊隊可行性還真的可以討論」。

世界棒球12強 中華隊 台積電 日本職棒

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