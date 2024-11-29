快訊

中職／60人名單公布前 富邦悍將25歲投捕任意引退

憂川普上任干預聯準會、揮關稅大刀 全球經濟暗藏危機

被反應便當不好吃…韓國瑜中午院會宣布吃麥當勞 立委一陣歡呼

聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／奪冠悠遊卡太夯一開賣已沒貨 官方：5天內下單都買得到

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
中華隊拿下12強冠軍。 聯合報系資料照
中華隊拿下12強冠軍。 聯合報系資料照

中華隊在世界棒球12賽奪冠，各項聯名商品熱賣，悠遊卡公司推出限時不限量的紀念卡，今天11點開賣，不到幾分鐘網站出現貨到通知，不少民眾抱怨買不到。悠遊卡公司表示，下一波開賣電商需要作業時間，只要5天內下單一定都買得到。

中華隊在世界棒球12賽奪冠，各項聯名商品熱賣，悠遊卡公司推出限時不限量的紀念卡，今天11點開賣，不到幾分鐘網站出現沒有現貨，不少民眾抱怨買不到。圖／悠遊卡公司提供
中華隊在世界棒球12賽奪冠，各項聯名商品熱賣，悠遊卡公司推出限時不限量的紀念卡，今天11點開賣，不到幾分鐘網站出現沒有現貨，不少民眾抱怨買不到。圖／悠遊卡公司提供

「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡」由台灣隊長陳傑憲領軍，在冠軍戰扛下第四棒的林安可，以及王牌投手林昱珉等各個強棒球員，同時，於全家行動購、博客來品牌旗艦館以及PChome24h購物預購，限時不限量，並將全數所得捐贈予推廣原鄉棒球運動。

不過，林姓民眾不滿表示，本來希望購買後做為明年元宵節猜燈謎活動福袋禮物，但今天11點開賣的不限量悠遊卡，11點多上網就發現三個網站通路都沒貨，批評不限量預購但竟然馬上就沒貨。

悠遊卡公司回覆，首波預售已賣完，下一波開賣電商需要作業時間，等到各電商分別完成作業就會恢復接受下單，只要在5天內下單一定都買得到。

世界棒球12強

延伸閱讀

12強賽／太優秀！林昱珉高中「滿分考卷」曝光 師讚做事認真

12強賽／林昱珉感謝「又是富邦」 說自己在隊上「害羞一點」

12強賽／逾百球迷爭睹英雄風采 張善政宣布：林昱珉也要來了

12強賽／林昱珉手臂刺青引台日球迷注意 再刺左腿「浮世繪」

相關新聞

12強賽／陳傑憲獲美日職棒球團關注 經紀公司證實了

中華隊在今年世界12強棒球賽擊敗日本隊奪冠，中華隊隊長陳傑憲不僅展現領袖魅力，展現出的能力也獲得美、日職棒球團關注，然因...

12強賽／奪冠悠遊卡太夯一開賣已沒貨 官方：5天內下單都買得到

中華隊在世界棒球12賽奪冠，各項聯名商品熱賣，悠遊卡公司推出限時不限量的紀念卡，今天11點開賣，不到幾分鐘網站出現貨到通...

12強賽／最完美隊長！WBSC會長讚陳傑憲：在賽史留下自己的印記

陳傑憲扮演最強隊長，以破6成打擊率帶領中華隊奪得世界12強棒球賽冠軍，世界棒壘球總會（WBSC）會長法卡利（Riccar...

12強賽／陳傑憲曾因環境差不想打職棒 曹佑寧「一句話」改變想法

台灣隊長陳傑憲在世界12強棒球賽冠軍戰轟出3分砲，幫助中華隊以4：0完封日本隊，奪下世界冠軍，帶給球迷滿滿感動。如今陳傑憲3年前受訪影片被挖出，他原本沒打算打職棒，但被男星曹佑寧一句話點醒。 陳

12強賽／江國豪寄手套到日本還拍片鼓勵 辰己涼介「2字回應」

日職樂天金鷲隊外野手辰己涼介在世界12強棒球賽冠軍戰前，豪言「輸台灣就改當投手」，中華隊最終以4：0完封日本。賽後江國豪送手套玩笑話被辰己注意到，辰己也發文討手套，如今江國豪真的將手套寄出，他也做出回

12強賽／太優秀！林昱珉高中「滿分考卷」曝光 師讚做事認真

綽號玉米的旅美好手林昱珉在世界12強棒球賽扛起中華隊王牌投手重任，冠軍賽對日本隊先發4局無失分，有網友分享林昱珉不僅在場上表現佳，高中時歷史考卷幾乎次次拿滿分，引發熱議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。