12強賽／奪冠悠遊卡太夯一開賣已沒貨 官方：5天內下單都買得到

中華隊在世界棒球12賽奪冠，各項聯名商品熱賣，悠遊卡公司推出限時不限量的紀念卡，今天11點開賣，不到幾分鐘網站出現貨到通知，不少民眾抱怨買不到。悠遊卡公司表示，下一波開賣電商需要作業時間，只要5天內下單一定都買得到。

中華隊在世界棒球12賽奪冠，各項聯名商品熱賣，悠遊卡公司推出限時不限量的紀念卡，今天11點開賣，不到幾分鐘網站出現沒有現貨，不少民眾抱怨買不到。圖／悠遊卡公司提供

「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡」由台灣隊長陳傑憲領軍，在冠軍戰扛下第四棒的林安可，以及王牌投手林昱珉等各個強棒球員，同時，於全家行動購、博客來品牌旗艦館以及PChome24h購物預購，限時不限量，並將全數所得捐贈予推廣原鄉棒球運動。

不過，林姓民眾不滿表示，本來希望購買後做為明年元宵節猜燈謎活動福袋禮物，但今天11點開賣的不限量悠遊卡，11點多上網就發現三個網站通路都沒貨，批評不限量預購但竟然馬上就沒貨。

悠遊卡公司回覆，首波預售已賣完，下一波開賣電商需要作業時間，等到各電商分別完成作業就會恢復接受下單，只要在5天內下單一定都買得到。

商品推薦