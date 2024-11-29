12強賽／陳傑憲曾因環境差不想打職棒 曹佑寧「一句話」改變想法

台灣隊長陳傑憲在世界12強棒球賽冠軍戰轟出3分砲，幫助中華隊以4：0完封日本隊，奪下世界冠軍，帶給球迷滿滿感動。如今陳傑憲3年前受訪影片被挖出，他原本沒打算打職棒，但被男星曹佑寧一句話點醒。

陳傑憲3年前接受YouTube頻道「¡Ánimo!運動吧」訪問時，暢談自己的棒球生涯。他當初是因為受到大哥在日本打球影響，高中時也選擇到日本訓練，一開始連50音都不會，讓他感到很挫折。雖後來打出成績並克服語言隔閡，與日本教練關係也變好，但在日職選秀落選，他也決定先回台，加入業餘勁旅台電棒球隊。

2014年陳傑憲代表中華隊參加U21世界盃棒球賽，他與王柏融、宋家豪、郭俊麟和黃子鵬等人聯手奪冠，被球迷譽為「金牌世代」。賽後身為棒球教練的父親突然積極打電話問他，要不要去選秀，不過他當時的想法是，「對職棒沒有憧憬，我覺得職棒環境那時候沒那麼好。」

最終他仍下定決心打職棒，原因是二哥在2016年出了狀況，轉戰演藝圈的U21隊友曹佑寧跟他說：「傑憲，如果我是你的話，我不會留在台電，我會想出去闖一闖。職棒打完後，說不定你未來還有更好的路可以走。」陳傑憲坦言，曹祐寧一席話和哥哥的狀況，加上自己心裡也有點想法，才下定決心加入職棒。

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