12強賽／奪冠關鍵在情蒐 蔡其昌向曾豪駒說我就是你的後盾

世界棒球12強賽台灣隊奪冠，身兼中華職業棒球大聯盟會長的民進黨立委蔡其昌，在幕後張羅比賽各項事務，被視為奪冠幕後英雄之一。這位自稱只是搭台子的人，接受中央社專訪，解析致勝關鍵，暢談國家隊未來能持續奪金的作法。

台灣棒球國家隊去年在世界棒球經典賽（WBC）因戰績不佳，遭各界大肆批評。蔡其昌賽後於3月13日接受中央社訪問時，首度對外透露將向教育部體育署提出一項精進棒球國家隊的組訓計畫，計畫中的第1項，就是此次被各界視為奪冠關鍵的「情蒐」。

即便在當時，這個構想的討論度極低，但台灣棒球邁向世界之巔正悄悄地拉開序幕。

蔡其昌的構想，最後定名為「棒球一級賽事國家隊培訓計畫」。去年10月，前職棒選手陳瑞昌被賦予情蒐小組召集人工作，帶著3位成員遠赴中南美洲、美、澳、日等地，搜集敵情之外，也近身觀察台灣旅外球員狀況，作為未來徵召選手依據。到今年3月，蔡其昌與中華民國棒球協會、中職討論後，決定聘請曾豪駒擔任12強賽台灣國家代表隊總教練，整個世界冠軍隊才有了雛形。

被問到組訓過程是否曾遇到什麼挫折，蔡其昌反問，「有人看好過嗎？」一路上沒被祝福過，被罵的要死。他不諱言，「曾豪駒是我挑的」。曾豪駒一開始是有猶豫，對外公布後，各界質疑聲浪，選哪個總教練也被罵，球員名單公布後也被罵，讓曾豪駒多次問蔡其昌，「我適合嗎？」蔡其昌回說，「就拚下去啦」，「我就是你的後盾」。

蔡其昌說，相信是很重要的，相信自己的隊友，這個信念貫穿整個台灣隊，從組訓到比賽期間。

蔡其昌表示，最後的比賽結果，說明了一切，用成績讓大家閉嘴。有賽後分析指出，台灣隊沒有弱棒，10支全壘打是9人擊出，代表組隊時眼光精準，蔡其昌認為，也不能這樣說，成績好壞是綜合性，各項安排只講「合不合理」，就算合理也可能會輸，棒球是很結果論的運動，贏了就什麼都對。

蔡其昌說，無論如何，先要有實力做基礎，心理狀態不想輸，沒有實力還想贏，就是癡人說夢話。

蔡其昌指出，他挑總教練有3個條件，不是現任的中職一軍總教練，但曾擔任過一軍總教練，及曾是國家隊教練團，另外還包括年紀、帶兵風格，默契等。至於球員部分，他說，棒球講究養成，你當然也可以挑30歲成熟有豐富國際賽經驗，但年輕的上不來，這次球員都很年輕，第一次國際賽就對到美日強隊，接下來的幾年，板凳深度就比別人夠。

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