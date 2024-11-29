12強賽／中華摘冠那一夜東京巨蛋 日本隊和滿場地主球迷驚呆表情

世界12強棒球賽冠軍戰，9下日本隊最後反攻，1人出局，一壘有森下翔太，栗原陵矢敲出一壘方向強勁平飛球，木棒擊中球那一瞬間全場爆滿4萬人的呼吸幾乎凝結，7下接替上來守一壘的朱育賢判斷精準、反應迅速，穩穩將強勁飛球接進手套再快速踩一壘，森下翔太回壘不及，「再見雙殺」結束比賽，中華隊摘冠。

那一夜座無虛席的東京巨蛋，滿場日本球迷和休息區的日本隊露出驚呆難以置信的表情，畫面刻在全球棒球迷心中。大聯盟官網以「一場歷史性的大冷門震驚12強冠軍賽」形容這場冠軍大戰。

冠軍賽，日本推出「王牌中王牌」戶鄉翔征，他是讀賣巨人隊的巨投，已經連3年拿下單季12勝，本季防禦率1.95，換言之，想從他的手中得到2分以上十分不易。

東京巨蛋又是他的主場，巨蛋的每粒沙、草皮，甚至巨蛋的空氣，戶鄉翔征都再熟悉不過了，日本隊在冠軍壓軸戰推戶鄉翔征掛帥，只有一個字「贏」。

不僅戶鄉贏的渴望比誰都強，日本隊教練團、隊友，以及滿場「應援」的日本球迷路都帶著日本奪冠是「理所當然」的心情。日本天時地利人和，再加上從預賽到複賽2連勝中華隊的「硬實力」靠山，外媒賽前分析，在東京巨蛋挑戰國際賽28連勝的日本武士隊，很多人認為這場比賽沒有懸念，金牌已是日本隊囊中物。

棒球是一個注重細節的比賽，往往一個小細節就是勝負氣勢的分水嶺。4局下，日本強棒牧秀悟擊出的一二壘間滾地球，那是一顆高難度的球，以前，這一顆球中華隊不是無法攔截穿到外野區，要不就是攔下來，但來不及封殺跑者，但中華隊二壘手岳東華五星級的守備，順利完成封殺，這也是全場唯一一次，日本最接近三壘壘包的攻勢。

賽後日本隊也談到那是一次「關鍵守備」，台灣的野手撲倒攔下滾地球後快傳一壘完成封殺。在氣勢逆轉之下，才有了台灣5局上的兩支全壘打攻勢。

大數據顯示，自2019年11月之後，日本已連續5年在國際賽事拿下27連勝，包括2019年的12強戰金牌、2021年的東京奧運金牌、2023年的世界棒球經典賽冠軍。自2003年亞錦賽以來，中華隊歷年參與9次與日本隊的交手全部落敗，今年的世界12強預賽、複賽又輸給日本，終於在第11次衝破日本高牆和心魔。

那夜東京巨蛋落下帷幕，台灣隊長、MVP陳傑憲在東京巨蛋投手丘附近披著中華民國國旗的經典畫面將永流傳，並且永駐球迷心中。

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