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12強賽／太優秀！林昱珉高中「滿分考卷」曝光 師讚做事認真

聯合新聞網／ 綜合報導
林昱珉年僅21歲，已扛下中華隊王牌投手重任。 聯合報特派記者許正宏／攝影
林昱珉年僅21歲，已扛下中華隊王牌投手重任。 聯合報特派記者許正宏／攝影

綽號玉米的旅美好手林昱珉在世界12強棒球賽扛起中華隊王牌投手重任，冠軍賽對日本隊先發4局無失分，有網友分享林昱珉不僅在場上表現佳，高中時歷史考卷幾乎次次拿滿分，引發熱議。

一名網友在Thread上發文貼出林昱珉就讀穀保家商時期的考卷，並提到之前聽老師說會保留歷屆棒球隊的考卷，以為是誇大，沒想到老師直接拿出林昱珉以前的歷史考卷，對著學生說「考試要好好考，要以學長為榜樣」。從原PO貼出的的照片中，可以看到考卷張張都是高分，有三張甚至考了100分，且考卷並非選擇題，而是必須熟記課本內容才能答出來的填空題。

貼文一出，網友紛紛留言「體育班老師應該考前會先劃重點，但全對還是很厲害耶」、「居然還是填空題」、「我覺得玉米的字寫得很好看耶」、「拿出考卷真的太狠了，千萬不要得罪這個老師」、「看他被訪問，是有想法的人」、「玉米好優秀」。

根據《三立新聞》報導，林昱珉高中歷史老師樊飛雄表示，之所以保留考卷是希望能鼓勵其他學生好好念書，他常對學生講，等哪天他們出名了會把考卷拿出來展示。此外，樊飛雄回憶高中時期的林昱珉，稱讚他不論做什麼事情都很認真，交代的事按照老師的步驟、跟著老師的腳步一起完成，在學業上的表現也很亮眼。

日前，林昱珉的包手刺青和投球身姿引發議論，新北市棒球委員會主任委員、前穀保家商總教練蔡明堂則回應，林昱珉從國小打棒球打到高中後，旅外到美國，希望各界不要抹煞球員多年來的努力，他認為林昱珉一直以來都是心臟非常強的選手，個性也非常活潑，旅美後更看到他成長與蛻變，這次再次用實力證明自己，看好他未來能更上一層樓。

世界棒球12強 中華隊 林昱珉 穀保家商

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