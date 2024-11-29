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12強賽／最完美隊長！WBSC會長讚陳傑憲：在賽史留下自己的印記
陳傑憲扮演最強隊長，以破6成打擊率帶領中華隊奪得世界12強棒球賽冠軍，世界棒壘球總會（WBSC）會長法卡利（Riccardo Fraccari）今天也在X上發文，大讚陳傑憲具備一位隊長所需的全部條件。
陳傑憲這次擔任中華隊隊長，不僅場外以里長伯般的個性用活力感染全隊，場上也以打擊率6成25、上壘率7成、長打率9成17、整體攻擊指數1.617的離譜數據，敲出15支安打、2轟，預賽首戰對南韓隊敲出兩分砲，冠軍賽隊日本隊再炸三分砲，獲選大會MVP實至名歸。
WBSC官網今天貼出陳傑憲的專文，內文提到陳傑憲在奪冠後表示，「這座冠軍絕對會提升我們棒球人的信心，以往我們面對世界強權時並不是那麼有信心，但從現在開始，我們已有自信可以和所有世界強隊一拚。」
法卡利今天也在X上發文稱讚陳傑憲，「陳傑憲具備一位棒球隊長所需要的所有條件，他在場內外的領袖氣質獲得2024年12強賽MVP認可，他在12強歷史上留下了屬於自己的印記，成為賽史第三位MVP。」賽史首屆MVP為南韓隊金賢洙，第二屆則是日本隊鈴木誠也。
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