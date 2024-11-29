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12強賽／陳傑憲獲美日職棒球團關注 經紀公司證實了

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
陳傑憲。本報資料照片
陳傑憲。本報資料照片

中華隊在今年世界12強棒球賽擊敗日本隊奪冠，中華隊隊長陳傑憲不僅展現領袖魅力，展現出的能力也獲得美、日職棒球團關注，然因中職旅外球員條款規定，今年確定不可能。

陳傑憲在今年12強的打擊率高達6成25、上壘率7成、長打率突破9成，加上冠軍賽轟出3分砲，獲選為大會MVP，以及打擊王、最佳外野手、最佳防守球員。

陳傑憲所屬經紀公司證實，12強的表現確實讓陳傑憲獲得關注，美日職棒球團都有人來了解，是否有機會爭取，「他們覺得傑憲是有機會在美日職生存。」

然而陳傑憲目前是統一獅隊所屬球員，若要申請旅外資格也已經超出時限，經紀公司表示：「今年是不可能，明年也有很多變數，所以也僅在洽詢階段而已。」

根據中職規章，取得旅外球員資格之選手，欲行使該年度之旅外球員權利時，應於每年總冠軍賽結束日之隔日起算10個工作日內，以書面向所屬球團表達行使旅外球員之意願。

世界棒球12強 陳傑憲

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