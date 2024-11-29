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12強賽／辰己涼介幽默變裝 老婆也大跳「台灣尚勇」圈粉網友

聯合新聞網／ 綜合報導
辰己涼介妻子(左)、辰己涼介(右)。截圖自IG
辰己涼介妻子(左)、辰己涼介(右)。截圖自IG

日職樂天金鷲外野手辰己涼介曾在世界12強棒球賽冠軍戰前，放話輸給台灣就當投手，不料日本遭到完封輸球，他也成為球迷揶揄的對象。不過對此本人大方接受，日前更是在頒獎典禮多次進行變裝，展現幽默感。妻子也不惶多讓，跳起「台灣尚勇」應援舞，風趣形象讓一眾台日網友大改觀，圈粉無數。

日職年度頒獎典禮近期展開，辰己涼介接受獎項時大玩Cosplay（角色扮演），除了致敬影集《將軍》扮成日本武士及盔甲將軍造型外，還還原動漫《終末的女武神》角色開膛手傑克。細看造型能發現，辰己涼介扮成武士時所配戴的刀是球棒造型，上方刻著「祝最多安打」字樣，對應安打王獎項，引發外界關注。

除了日職頒獎典禮外，辰己涼介也在日前於東京都內舉行的「第53屆三井金手套獎」頒獎典禮中，化身「小金人」，並在個人社群發文表示，因為榮獲金手套獎項，「所以我現在變成金色的了。」爆笑作為連台下隊友都都忍不住，拼命憋笑。妻子也不落人後，在後台大跳「台灣尚勇」應援舞。

辰己涼介靠著幽默變裝和大方回應批評，讓不少台灣網友改觀，紛紛在辰己涼介的個人社群媒體留言，「台日戰前覺得你太張狂，但比完賽的風度和頒獎典禮讓我直接變成你的粉絲！繼續加油」、「超有梗！被圈粉了」、「酷哦老哥」。不過仍有球迷繼續「督促」辰己涼介加緊練投，「王牌投手」、「辰己涼介準備超越大谷翔平，三刀流」、「期待你成為下個大谷翔平，日本最強二刀流。」

「第53屆三井金手套獎」頒獎典禮中，辰己涼介化身「小金人」。 截自辰己涼介IG
「第53屆三井金手套獎」頒獎典禮中，辰己涼介化身「小金人」。 截自辰己涼介IG

世界棒球12強 辰己涼介

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