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12強賽／「打電話」找2大聯盟球員加入中華隊？蔡其昌回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾。 路透
響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾。 路透

中華隊拿下世界12強棒球賽冠軍後，球迷們對2026年經典賽也充滿期待，屆時各國都會徵召大聯盟選手參賽，有網友敲碗，中華隊請來2名台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）和費爾柴爾德（Stuart Fairchild）助陣，中職會長蔡其昌對此正面回應。

現年24歲的卡洛爾出生於美國西雅圖，父親是美國人、母親出生於台灣。他是響尾蛇寄予厚望的年輕外野手，去年入選明星賽，以25轟和54盜拿下國聯新人王，國聯MVP票選第5。儘管今年陷入撞牆期，最終也繳出22轟35盜的不俗表現。

紅人隊台美混血外野手費爾柴爾德。 路透
紅人隊台美混血外野手費爾柴爾德。 路透

現年28歲的費爾柴爾德也有台灣血統，他尚未在大聯盟站穩腳根，今年效力紅人隊，出賽94場，累積8轟13盜，打擊率0.215，整體攻擊指數（OPS）0.654。

由於經典賽認定較寬鬆，例如去年南韓就找來，母親出生於南韓的金手套內野手艾德曼（Tommy Edman）助陣。卡洛爾和費爾柴爾德都有機會代表中華隊打經典賽，因此有許多球迷向中職會長蔡其昌喊話，趕緊「打電話」邀請，對此蔡其昌竟親自留言回應：「保持聯絡中。」

世界棒球12強 卡洛爾

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