12強賽／江國豪寄手套到日本還拍片鼓勵 辰己涼介「2字回應」
日職樂天金鷲隊外野手辰己涼介在世界12強棒球賽冠軍戰前，豪言「輸台灣就改當投手」，中華隊最終以4：0完封日本。賽後江國豪送手套玩笑話被辰己注意到，辰己也發文討手套，如今江國豪真的將手套寄出，他也做出回應。
江國豪昨天拍影片向辰己涼介喊話，「辰己選手你好，我是江國豪，我已經把手套寄出去給你了，希望未來可以和你交流更多投球技術，也期待看到你站在投手丘和台灣對決，加油，乾巴爹！」
辰己涼介昨天馬上用IG限動轉發江國豪寄送手套的影片，標記江國豪，並用中文寫下「謝謝」2字。
辰己涼介與江國豪有趣的互動引發台灣球迷討論，加上辰己近日出席日職頒獎典禮，依序打扮成日本武士、開膛手傑克、幕府將軍和金人，獲得不少台灣網友關注，不少人都因他的幽默感而圈粉。
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