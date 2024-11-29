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12強賽／世界棒球排名 中華隊第2緊追日本

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導

世界棒壘球總會最新世界排名 製表／藍宗標
世界棒壘球總會最新世界排名 製表／藍宗標
世界十二強棒球賽落幕，中華隊首次在一級國際賽封王，讓國人瘋狂，也成全球棒壇焦點；世界棒壘球總會昨公布男子棒球最新世界排名，日本隊續占榜首，中華隊獨居第二。

日本隊原就是世界第一，雖在十二強賽不敵中華隊，中斷一級國際賽廿七連勝紀錄，但今年在各項賽事拿到二四四九分，仍是全球最多，也是目前唯一積分超過六千分的球隊。

中華隊今年獲二一三五分，在所有球隊只輸日本隊，原本世界排名和墨西哥隊並列第二，十二強奪冠後變獨居第二，落後日本隊的差距也從一六三八分縮至一三六八分。

世界棒壘球總會公布最新世界前三強，十二強賽A組預賽龍頭、最後以排名第四收尾的委內瑞拉隊，隊史首度躍居全球第三，墨西哥隊則從第二掉到第四，美國隊仍是第五。

中華隊接下來任務將是明年二月世界棒球經典賽資格賽，十二強賽總教練曾豪駒再度領軍，在台北大巨蛋迎戰西班牙、南非、尼加拉瓜等隊，爭取晉級後年會內賽。

世界棒球12強

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