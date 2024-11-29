12強賽／桃園英雄會 曾總：不以奪冠自滿

桃園市政府昨舉辦英雄見面會，十二強冠軍戰先發投手林昱珉場上霸氣十足，昨晚說「我是隊裡最小的，個性也比較害羞」。總教練曾豪駒說，球隊創造歷史，但不以此自滿。

中華隊成員有多人出自桃園，昨晚陣容龐大，有台中球迷一早來排隊，還有學生下課就衝來，與球員「擊掌」。

「最後一個出局數完成時，球員衝向場中慶祝，那一刻腦袋是空白的，感覺很不真實。」曾豪駒說，期待繼續努力，在世界棒壇占有一席之地。

林昱珉指出，得知冠軍戰先發時，懷著放手一搏的心態上場，完全沒緊張感。「小時候夢想成真，為台灣拿下冠軍」林立開心說著。

左投陳柏清在十二強賽擔任三場先發，他昨回到母校南投市中興國中。啟蒙恩師、鳳凰國小教練陳曉運說，陳柏清在場下很皮，但站上場就很認真，臨時被派上場，壓力和緊張寫在臉上，但全力以赴，「我給他打一百分」。

冠軍賽「終結者」林凱威隨妻子設籍苗栗縣，出席縣府歡迎會時說，為台灣贏得冠軍，過去的辛苦訓練「都值得」；等球季結束，會回來幫忙指導縣內中小學的棒球。

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