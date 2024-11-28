12強賽／500元鈔票傳圖樣可能改印 當年奪冠球隊的南王國小校長說話了！

世界12強棒球賽中華隊奪冠，傳出總統賴清德有意將500元鈔票改版，把原有「南王國小少棒隊」的球員改版成「12強中華棒球隊」，消息一出引起熱議。不僅圖樣中南王少棒隊球員林志祥坦言有點難過，當時帶領南王國小奪冠的退休校長鄭玉妹也不解地說，「中華隊好表現真的沒話說，值得鼓勵嘉許，但有必要花更多公帑換圖嗎？」

「這500元鈔票滿滿的回憶！」鄭玉妹談起鈔票語帶激動又心酸地說，當下守在電視機前看到中華隊奪冠的那一剎那，讓她想起當時滿載家鄉、國家的期望，一同和已故教練陸永茂帶著棒球隊南征北討，最後勇奪世界冠軍的心情，是無法用言語形容，但回過頭想到500元鈔票要換圖案，她尊重國家政策，但覺得可惜了。

她說，如果改鈔是國家的政策，且改鈔所花費的經費充裕的話，風水輪流轉，她不反對改鈔，畢竟中華隊好表現真的沒話說，實在不容易，值得鼓勵嘉許；但她知道改鈔需要花費公帑好幾億元，只為了換圖案，或許政府可以認真討論，沒有必要再浪費人民納稅錢，其實可以用紀念鈔或紀念幣的方式，是否比較好一點。

1998年南王少棒隊參加民生報舉辦的關懷杯少棒錦標賽勇奪冠軍，13位小球員高興得一起往空中拋帽子，汗水笑容真情流露，當時由聯合報系報記者鍾豐榮以連續快門攝影方式，捕捉到引發共鳴的畫面，最後挑了其中一張發稿，並在報紙上刊登出來。後來圖照也被中央銀行編印在新版500元鈔，並在2000年12月15日發行流通至今。

鄭玉妹說，她記得1999年當時代表國家遠征美國，參加小馬聯盟世界少棒錦標賽，出國前他們在台北一家飯店，有記者過來拍了一張照片，還告訴她會把照片洗出來寄給她，而且國家的新鈔票裡面會有他們，拿到冠軍返回台東的時候，真的收到照片，但裡面附了一張全新的500元鈔票，她才知道鈔票的圖案，是他們的球員。

當時鄭玉妹和小球員及家長也因而提早得知這份榮耀。發行當天，球員和家長紛紛到銀行兌換新鈔，有的還加以護貝，保存下來。

現任南王國小校長洪志彰表示，對於政府有意將500元鈔圖樣置換他沒意見，但南王國小棒球隊為國爭光的歷史是可以流傳下去，學校目前依舊保有棒球社團，就是給喜愛和熱愛棒球的孩子，永遠不要忘記學校棒球隊的光榮。 台東縣南王國小棒球隊，1998、1999年當時代表國家遠征美國，參加小馬聯盟世界少棒錦標賽，連續2年稱霸世界少棒冠軍。記者尤聰光／攝影 南王國小雖然已沒有正規棒球隊，但學校仍保留棒球社團，給喜愛和熱愛棒球的孩子，永遠不要忘記學校棒球隊的光榮。記者尤聰光／攝影

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