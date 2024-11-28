快訊

貿易戰2.0一觸即發 對世界各地影響如何？專家分析歐盟、中日韓反擊對策

火勢猛烈...雲林虎尾民宅火警延燒鄰房 一度傳有獨居老人居住

12強賽／500元鈔票傳圖樣可能改印 當年奪冠球隊的南王國小校長說話了！

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
世界12強棒球賽中華隊奪冠，傳出總統賴清德有意將500元鈔票改版，把原有「南王國小少棒隊」的球員改版成「12強中華棒球隊」，消息一出引起熱議。記者尤聰光／攝影
世界12強棒球賽中華隊奪冠，傳出總統賴清德有意將500元鈔票改版，把原有「南王國小少棒隊」的球員改版成「12強中華棒球隊」，消息一出引起熱議。記者尤聰光／攝影

世界12強棒球賽中華隊奪冠，傳出總統賴清德有意將500元鈔票改版，把原有「南王國小少棒隊」的球員改版成「12強中華棒球隊」，消息一出引起熱議。不僅圖樣中南王少棒隊球員林志祥坦言有點難過，當時帶領南王國小奪冠的退休校長鄭玉妹也不解地說，「中華隊好表現真的沒話說，值得鼓勵嘉許，但有必要花更多公帑換圖嗎？」

「這500元鈔票滿滿的回憶！」鄭玉妹談起鈔票語帶激動又心酸地說，當下守在電視機前看到中華隊奪冠的那一剎那，讓她想起當時滿載家鄉、國家的期望，一同和已故教練陸永茂帶著棒球隊南征北討，最後勇奪世界冠軍的心情，是無法用言語形容，但回過頭想到500元鈔票要換圖案，她尊重國家政策，但覺得可惜了。

她說，如果改鈔是國家的政策，且改鈔所花費的經費充裕的話，風水輪流轉，她不反對改鈔，畢竟中華隊好表現真的沒話說，實在不容易，值得鼓勵嘉許；但她知道改鈔需要花費公帑好幾億元，只為了換圖案，或許政府可以認真討論，沒有必要再浪費人民納稅錢，其實可以用紀念鈔或紀念幣的方式，是否比較好一點。

1998年南王少棒隊參加民生報舉辦的關懷杯少棒錦標賽勇奪冠軍，13位小球員高興得一起往空中拋帽子，汗水笑容真情流露，當時由聯合報系報記者鍾豐榮以連續快門攝影方式，捕捉到引發共鳴的畫面，最後挑了其中一張發稿，並在報紙上刊登出來。後來圖照也被中央銀行編印在新版500元鈔，並在2000年12月15日發行流通至今。

鄭玉妹說，她記得1999年當時代表國家遠征美國，參加小馬聯盟世界少棒錦標賽，出國前他們在台北一家飯店，有記者過來拍了一張照片，還告訴她會把照片洗出來寄給她，而且國家的新鈔票裡面會有他們，拿到冠軍返回台東的時候，真的收到照片，但裡面附了一張全新的500元鈔票，她才知道鈔票的圖案，是他們的球員。

當時鄭玉妹和小球員及家長也因而提早得知這份榮耀。發行當天，球員和家長紛紛到銀行兌換新鈔，有的還加以護貝，保存下來。

現任南王國小校長洪志彰表示，對於政府有意將500元鈔圖樣置換他沒意見，但南王國小棒球隊為國爭光的歷史是可以流傳下去，學校目前依舊保有棒球社團，就是給喜愛和熱愛棒球的孩子，永遠不要忘記學校棒球隊的光榮。

台東縣南王國小棒球隊，1998、1999年當時代表國家遠征美國，參加小馬聯盟世界少棒錦標賽，連續2年稱霸世界少棒冠軍。記者尤聰光／攝影
台東縣南王國小棒球隊，1998、1999年當時代表國家遠征美國，參加小馬聯盟世界少棒錦標賽，連續2年稱霸世界少棒冠軍。記者尤聰光／攝影
南王國小雖然已沒有正規棒球隊，但學校仍保留棒球社團，給喜愛和熱愛棒球的孩子，永遠不要忘記學校棒球隊的光榮。記者尤聰光／攝影
南王國小雖然已沒有正規棒球隊，但學校仍保留棒球社團，給喜愛和熱愛棒球的孩子，永遠不要忘記學校棒球隊的光榮。記者尤聰光／攝影

世界棒球12強

延伸閱讀

狂賀奪冠…遠百感謝中華隊英雄 連續6天推出感動回饋

中職／「雙子」何處去？球評爆料：有南部球隊開3年約要詹子賢

亞洲少棒賽／中華隊1：0險勝地主日本 晉級冠軍賽將和南韓爭霸

12強賽／500元鈔換12強英雄？ 現任「C位小將」林志祥：難過但值得

相關新聞

12強賽／林昱珉手臂刺青引台日球迷注意 再刺左腿「浮世繪」

中華隊在世界12強棒球賽擊敗日本隊奪冠，先發投手林昱珉不只好表現受關注，手臂上刺青更引發台日網友熱議。林昱珉的刺青師傅彫育昨天在社群媒體分享，林昱珉回國後又到店裡完成左腿刺青。 林昱珉在場上表現

12強賽／500元鈔票傳圖樣可能改印 當年奪冠球隊的南王國小校長說話了！

世界12強棒球賽中華隊奪冠，傳出總統賴清德有意將500元鈔票改版，把原有「南王國小少棒隊」的球員改版成「12強中華棒球隊...

12強賽／「勝投怪盜」張奕商品來了 悍將迷要買要快

中華隊在世界12強棒球賽冠軍賽擊敗日本隊，陣中擁有富邦悍將隊3位球員，球團今天宣布「悍將榮耀」商品特別企劃預購起跑。

12強賽／林昱珉感謝「又是富邦」 說自己在隊上「害羞一點」

桃園市政府今天舉辦「台灣英雄見面會」，中華隊出席名單以在地球員為主，出身開南大學的21歲投手林昱珉也受邀到場，談到中華隊...

12強賽／曾豪駒爭霸前聊到冠軍盃 陳江和：等下拿到就知多重了

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，返台後展開一連串活動，桃園市政府今天舉辦「台灣英雄見面會」，總教練曾豪駒成為現場焦點，回想...

影／英雄返鄉 教練感動：皮孩子陳柏清扛下三場先發

中華隊世界12強賽拿下冠軍，左投陳柏清是職棒一年級新生，卻一人先發3場比賽，2場日本、1場美國，為球隊做出貢獻。南投縣府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。