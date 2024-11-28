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12強賽／「勝投怪盜」張奕商品來了 悍將迷要買要快

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中華隊奪下世界冠軍 ，「悍將榮耀」商品特別企劃預購起跑。圖／富邦悍將隊提供
中華隊奪下世界冠軍 ，「悍將榮耀」商品特別企劃預購起跑。圖／富邦悍將隊提供

中華隊在世界12強棒球賽冠軍賽擊敗日本隊，陣中擁有富邦悍將隊3位球員，球團今天宣布「悍將榮耀」商品特別企劃預購起跑。

悍將公布相關訊息如下：

中華隊在世界12強棒球冠軍賽擊敗強敵日本，拿下台灣夢寐以求的世界冠軍，富邦悍將3位球員代表繳出好表現為國爭光，悍將特別推出「悍將榮耀」商品特別企劃，包括「萬能右腕」江國豪、「勝投怪盜」張奕、「峰砲炸裂」戴培峰的國際賽英姿，推出一系列紀念商品，從11月29日中午12點開放預購，歡迎各位球迷們熱烈搶購。

悍將英雄們在中華隊各司其職為球隊貢獻，江國豪擔任長中繼好投表現優異，對日本繳出5.1局無失分好投，更在對美國的比賽中拿下勝投，是台灣相隔超過20年對美國的勝利，江國豪受封「萬能右腕」。

張奕在勝利組扮演轉運手，本屆賽會5場中繼出賽合計8局投球無失分，還拿下其中3場比賽的勝投，球迷稱呼「勝投怪盜」更是中華隊的勝利保證，連同上一屆12強的2場先發勝，在12強賽會歷史上已拿下5勝是歷史勝投王。

捕手戴培峰扛起蹲捕任務，更在台北大巨蛋對上日本隊時敲出陽春全壘打，是相隔17年再有台灣選手對日本一級國家隊開轟，戴培峰「峰砲炸裂」嗨翻全場，冠軍賽戴培峰替補上陣，蹲捕為球隊守下最後2個半局，成為冠軍時刻捕手！

把中華隊努力拚戰的這份感動時刻溫存，富邦悍將推出「悍將榮耀」商品特別企劃，將3人國際賽經典英姿永久保存，更成為接下來比賽中應援的利器，悍將推出將各自封號組成的紀念TEE、紀念毛巾、紀念滑鼠墊、紀念插牌，以及世界冠軍悍將榮耀紀念球，記錄這歷史性的一刻，系列商品將於富邦悍將MOMO商城開放預購，預購開放時段為11月29日中午12點到12月4日中午12點，各位球迷朋友可別錯過。

世界棒球12強

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