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12強賽／林昱珉感謝「又是富邦」 說自己在隊上「害羞一點」

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
桃園市政府今晚在市府前廣場舉辦「英雄見面會」，邀請林昱珉（中）參與。記者朱冠諭／攝影
桃園市政府今晚在市府前廣場舉辦「英雄見面會」，邀請林昱珉（中）參與。記者朱冠諭／攝影

桃園市政府今天舉辦「台灣英雄見面會」，中華隊出席名單以在地球員為主，出身開南大學的21歲投手林昱珉也受邀到場，談到中華隊邁向冠軍之路，笑說：「感謝富邦悍將隊救援投手，又是富邦。」

林昱珉在世界12強棒球賽總冠軍賽對日本隊先發4局無失分，整體表現獲得好評；他表示，得知這場比賽先發時就很開心，前進東京每場比賽很重要，投冠軍賽沒有別緊張，已是最後一場，就用放手一搏的心態去拚。

委內瑞拉隊在複賽對美國隊之戰以5：6落敗，成為無法打進冠軍賽的主因，悍將隊洋投富藍戈9局上挨轟吞敗；林昱珉今天分享中華隊在東京的故事，特別提到這場關鍵比賽，感謝的人就是富藍戈。

至於這次在中華隊的心情，林昱珉表示，自己是全隊年紀最小的球員、害羞一點，感謝學長對他很好，大家都很好相處，讓他可以比較放鬆。

世界棒球12強

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