12強賽／曾豪駒爭霸前聊到冠軍盃 陳江和：等下拿到就知多重了

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，返台後展開一連串活動，桃園市政府今天舉辦「台灣英雄見面會」，總教練曾豪駒成為現場焦點，回想在東京巨蛋奪冠那一瞬間，他說：「當下那一秒腦筋一片空白。」

曾豪駒透露，朱育賢最後接球、踩到壘包，球員開始慶祝，一切都結束了，自己腦筋一片空白，「多麼不真實的事，但我們又真正切切實實達成目標，這是非常難能可貴的事。」

曾豪駒表示，冠軍賽開打前，有跟旁邊教練聊到，冠軍盃不知道有多重，陳江和回說「沒關係，等下我們自己拿拿看就知道了」 ，最後拿到這座獎盃，確實非常重。

中華隊從一開始組軍就受到很多波折，曾豪駒指出，外界有很多聲音，徵召球員的過程也遇到傷勢、辭退，各國都會碰到這種無法處理的狀況。

他說：「 幸運的是有這麼多優秀選手加入，為台灣棒球努力。」

曾豪駒表示，團隊力量一起寫下故事、創造歷史，大家一起勇敢做夢，因為人生有無限可能，但也不能因此滿足，中華隊證明可跟世界強隊抗衡，未來還有更多機會交流，大家繼續努力。

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