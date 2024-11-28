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影／英雄返鄉 教練感動：皮孩子陳柏清扛下三場先發

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華頒發30萬元獎勵金給陳柏清（右三）。記者江良誠／攝影
南投縣長許淑華頒發30萬元獎勵金給陳柏清（右三）。記者江良誠／攝影

中華隊世界12強賽拿下冠軍，左投陳柏清是職棒一年級新生，卻一人先發3場比賽，2場日本、1場美國，為球隊做出貢獻。南投縣府28日為他舉辦返鄉歡迎會，受到學弟妹熱烈歡迎，陳柏清由感而發「只要夠努力、不要放棄，就能達到目的」和學弟妹分享心得。

啟蒙恩師鳳凰國小教練陳曉運說，陳柏清在場下很皮、很活潑，但站上場就很認真，鳳凰國小不是傳統強隊，他能夠一路打上去，都是靠自己，讓教練以他為榮。這次12強賽，陳柏清表現很棒，尤其最後一場臨時被指派上場，他的壓力和緊張就寫在臉上，但他全力以赴，「整體表現我給他打一百分，是很厲害的選手」。

陳柏清是南投縣鹿谷鄉人，國小參加鳳凰國小棒球隊，之後分別在中興國中、中興高中棒球隊，奠定紮實基礎。這次12強賽，陳柏清扛下3場先發，對抗美、日強隊，分攤投手群壓力。

今天下午他和母親林家榛回到中興國中，與國小、國中、高中的師長、教練和學弟妹相見，被數百人熱情包圍，大家拿著球衣、書包要求合照、簽名，陳柏清耐心一一為簽名，「大師兄」風采讓學弟妹著迷。

南投縣長許淑華說，12強賽已經過了幾天，全國還是熱情洋溢，陳柏清老家鹿谷鄉這兩天更被擠得水洩不通，大家與有榮焉。陳柏清在對美、對日大戰中，表現沈穩，中華隊能夠克服難關晉級，陳柏清功不可沒。南投的鄉親也在賽程中，為陳柏清吶喊加油。

南投縣政府比照亞奧運標準，由許淑華頒發陳柏清30萬元獎勵金，希望他帶著鄉親的期許，未來在職棒、國際賽事有更好的發揮。陳柏清也回贈球棒和簽名球，給縣政府和三所母校。

陳柏清向一路栽培的師長和教練道謝，他說，師長總是告訴他，遇到回難，要勇敢面對，不要害怕，「大家在背後支持著我、幫助我」，確定拿下冠軍的那一刻，他真得非常感動。

陳柏清回贈簽名球、棒給南投縣長許淑華。記者江良誠／攝影
陳柏清回贈簽名球、棒給南投縣長許淑華。記者江良誠／攝影
陳柏清回到中興國中，受到師生熱烈包圍。記者江良誠／攝影
陳柏清回到中興國中，受到師生熱烈包圍。記者江良誠／攝影
陳柏清（左）回到南投中興國中，學弟妹大排長龍請他簽名。記者江良誠／攝影
陳柏清（左）回到南投中興國中，學弟妹大排長龍請他簽名。記者江良誠／攝影
陳柏清（右）回到南投，啟蒙教練陳曉運為他在12強賽的精彩表現喝采。記者江良誠／攝影
陳柏清（右）回到南投，啟蒙教練陳曉運為他在12強賽的精彩表現喝采。記者江良誠／攝影

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